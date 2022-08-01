https://tr.sputniknews.com/20220801/tubitak-herhangi-bir-vakfa-dernege-veya-kurulusa-bagis-ya-da-odeme-yapilmasi-mumkun-degildir-1059383118.html

TÜBİTAK: Herhangi bir vakfa, derneğe veya kuruluşa, bağış ya da ödeme yapılması mümkün değildir

TÜBİTAK: Herhangi bir vakfa, derneğe veya kuruluşa, bağış ya da ödeme yapılması mümkün değildir

TÜBİTAK tarafından, herhangi bir vakfa, derneğe veya kuruluşa, bağış ya da ödeme yapılmasının mümkün olmadığı bildirildi. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T21:01+0300

2022-08-01T21:01+0300

2022-08-01T21:02+0300

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TÜBİTAK, bugün bazı yayın organlarında yer alan, kurumla ilgili iddialara yönelik yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, TÜBİTAK'ın, kurulduğu günden bu yana ülkenin bilim ve teknolojideki yönünü belirleyen, değişen ihtiyaç ve önceliklerine katkı vermek üzere destek programları vasıtasıyla daima ülke yararını gözeten bir kurum olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:TÜBİTAK'ın Elektrikli Araç Yarışları'nı 2005'ten, İnsansız Hava Araçları Yarışları'nı ise 2016'dan bu yana düzenlediği belirtilen açıklamada, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ise ilk olarak 2018'de, ilgili kuruluşu oldukları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlendiği anımsatıldı.Açıklamada, geçmişi TEKNOFEST öncesine dayanan söz konusu yarışların, son 5 yıldır TEKNOFEST çatısı altına alındığı ve bu isimle markalaştığı belirtildi.Bu yıl, insansız hava aracı (İHA) yarışmalarına yüzde 58 artışla 2 bin 300'e yakın takım başvuru yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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tübitak, vakıf, dernek, bağış