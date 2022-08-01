https://tr.sputniknews.com/20220801/yol-kenarinda-yarali-bulundu-kendi-kendimi-vurdum-canim-sikiliyordu-1059354460.html
Yol kenarında yaralı bulundu, 'Canım sıkılıyordu kendi kendimi vurdum' dedi
Yol kenarında yaralı bulundu, 'Canım sıkılıyordu kendi kendimi vurdum' dedi
Bursa'da, yol kenarında bacağından yaralı olarak bulunan Musa Bozkurt, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ambulansa bindirilmek istenen Bozkurt... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T08:17+0300
2022-08-01T08:17+0300
2022-08-01T08:18+0300
yaşam
bursa
yaralı
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Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Ürünlü Mahallesi 51. Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatan yaralıyı fark eden bir kişi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Musa Bozkurt olduğunu belirledikleri kişinin bacağından tabanca ile yaralandığını tespit etti. Bölgede incelemede bulunan polis ekipleri olayda kullanılan tabancaya rastlamazken, görgü tanıkları Musa Bozkurt'un beyaz bir araçtan yol kenarına atıldığını iddia etti.Sağlık ekipleri tarafından sedyeye bindirilmek istenen Bozkurt, “Kendi kendimi vurdum, canım sıkılıyordu. Silah yok şu an, silahınız varsa çekip kafama sıkayım. Hanginiz kendini iyi hissediyorsa, adamsanız çıkın karşıma gelin. Hepiniz gelin sıkıntı yok" dedi.Polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen Musa Bozkurt ambulansa bindirildi. Zafer işareti yaparak ambulansa binen Bozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan Bozkurt'un sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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bursa, yaralı
Yol kenarında yaralı bulundu, 'Canım sıkılıyordu kendi kendimi vurdum' dedi
08:17 01.08.2022 (güncellendi: 08:18 01.08.2022) Abone ol
Bursa'da, yol kenarında bacağından yaralı olarak bulunan Musa Bozkurt, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ambulansa bindirilmek istenen Bozkurt, “Kendi kendimi vurdum, canım sıkılıyordu" dedi. Ambulansa güçlükle bindirilen Musa Bozkurt, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Ürünlü Mahallesi 51. Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatan yaralıyı fark eden bir kişi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Musa Bozkurt olduğunu belirledikleri kişinin bacağından tabanca ile yaralandığını tespit etti. Bölgede incelemede bulunan polis ekipleri olayda kullanılan tabancaya rastlamazken, görgü tanıkları Musa Bozkurt'un beyaz bir araçtan yol kenarına atıldığını iddia etti.
Sağlık ekipleri tarafından sedyeye bindirilmek istenen Bozkurt, “Kendi kendimi vurdum, canım sıkılıyordu. Silah yok şu an, silahınız varsa çekip kafama sıkayım. Hanginiz kendini iyi hissediyorsa, adamsanız çıkın karşıma gelin. Hepiniz gelin sıkıntı yok" dedi.
Polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen Musa Bozkurt ambulansa bindirildi. Zafer işareti yaparak ambulansa binen Bozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Bozkurt'un sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.