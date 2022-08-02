https://tr.sputniknews.com/20220802/abd-disisleri-bakani-blinken-iranin-nukleer-anlasmaya-donmesinin-en-iyi-yol-olduguna-inaniyoruz-1059394993.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesinin en iyi yol olduğuna inanıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesinin en iyi yol olduğuna inanıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington'ın, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (JCPOA) dönmesinin, hala 'en iyi yol' olduğuna... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T05:17+0300

2022-08-02T05:17+0300

2022-08-02T05:17+0300

dünya

abd

antony blinken

iran

nancy pelosi

tayvan

ukrayna

ziyaret

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, JCPOA'yla ilgili Genel Kurul toplantısı için New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde bulunduğu sırada gazetecilere verdiği demeçte, "İran ile nükleer anlaşmaya karşılıklı dönüşün, ilerlemenin ve her türlü krizden kaçınmanın en iyi yolu olduğuna inanmaya devam ediyoruz" dedi.İklim değişikliğinin getirdiği zorluklarla uğraşırken nükleer enerjinin daha da hayati önem kazandığına değinen Blinken, 'Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi alanında İran'ın, Kuzey Kore'nin ve şimdi de Rusya'nın farklı şekillerde ortaya koyduğu zorluklarla karşı karşıya kalındığını' iddia etti. Dışişleri Bakanı, "Avrupa Birliği, aylarca süren tartışmalara, görüşmelere ve müzakerelere dayanarak en iyi önerileri yaptı. ABD, üzerinde anlaşmaya varılanlar temelinde ilerlemeye hazır, ancak İran'ın buna hazır olup olmadığı belli deği" diye ekledi.Washington, Mayıs 2018'de İran ile Rusya, İngiltere, Çin, ABD, Fransa ve Almanya'yı içeren P5+1 grubu arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran'a ekonomik yaptırımlar uygulama yoluna gitmişti.Pelocy'nin Tayvanı ziyaretiDışişleri Bakanı Blinken, soru üzerine ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde Çin'in askeri harekât tehdidine ilişkin pozisyonuyla ilgili Çin'in tansiyonu artıracak bir girişimde bulunmamaları tavsiyesinde bulundu.Blinken, "Çin, bir tür kriz yaratmaya veya tırmandırmaya çalışırsa bu tamamen Pekin'e bağlı. Onlardan sorumlu davranmalarını, ileriye dönük bir gerginliğe sebep vermemelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Pekin yönetimi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gelme fikrini 'provokasyon' olarak değerlendirirken, ziyaretin gerçekleşmesi halinde, ordusunun harekete geçeceği tehdidinde bulunmuştu.ABD Başkanı Joe Biden da geçen hafta, Washington'un Tayvan konusundaki tutumunun 'değişmediğini' ve ABD yönetiminin Temsilciler Meclisi Başkanı'nı, adayı ziyaret etmekten caydırmaya çalıştığını vurgulamıştı.Öte yandan Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'dan 26 bin ton tahıl taşıyan bir geminin harekete geçtiğinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220801/the-china-times-pelosi-tayvani-yarin-ziyaret-edebilir-1059367665.html

https://tr.sputniknews.com/20220801/denizcilik-genel-mudurlugu-kisa-zamanda-turk-gemilerimiz-de-ukrayna-limanlarindan-ayrilacak-1059390439.html

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abd, antony blinken, iran, nancy pelosi, tayvan, ukrayna, ziyaret