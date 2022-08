‘ABD hegemonik üstünlüğünü barışçı yollarla paylaşacağı bir çok kutupluluğa hazır değil’

“Bir anda bu gerginlik başlayınca şu oldu; Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle acaba 'Sırbistan’ı mı Arnavutların üzerine sürüyor' yoksa tam tersine Amerikalılar, 'Rus yanlısı bir Sırp iktidarının burnunu sürtmek üzere Arnavutlara karşı mı kullanıyor' diye spekülasyonlar başladı. Bölgeyi de az çok bilen birisi olarak bana her iki ihtimal de zayıf görünüyor. Rusların, Sırbistan’ı böyle bir savaşa sürme ihtimali çok zayıf. Kosova’nın bağımsızlık ilanı üzerine Sırbistan hükümeti Lahey’de Uluslararası Adalet Divanı’na başvurdu; Bu bağımsızlık girişimi legal midir, illegal midir diye. Mahkeme uzun değerlendirmelerden sonra şu noktaya geldi, ‘Bir bağımsız devletin nasıl ortaya çıkacağına ilişkin kesin hükümler yoktur’. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bariz bir örnek. Her ne kadar Rum Kesimi, Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla mahkemeye bildirdiği görüşle bunun Kıbrıs’daki sorun için bir gerekçe olamayacağı, bir temel teşkil edemeyeceğini söylese de bu noktaya gelmiş durumdayız. Sırbistan’da böyle eğilimler var, Vucic de bu eğilime destek veriyor. Ancak bölgesel ve küresel baktığımızda Rusya’nın böyle bir Sırbistan’ı desteklemesi mümkün değil. Şu anda Rusya zaten kendi işiyle meşgul. Sırbistan’a askeri yardım olsalar, gönderebilecekleri ne bir kıyı ne de bir hava sahası var. Lavrov’un kendisi Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gidemedi. Çünkü çevredeki bütün ülkeler hava sahalarını kapattı. Diyelim ki böyle bir şey patlak verdi. Oradaki NATO askerinin sayısı 3-4 bin. NATO birliklerine bir saldırı olursa, eğer Kosova Arnavutlarıyla ya da Arnavutlukla savaşacaksanız NATO’yu kenarda tutmayı becerirsiniz. Bir yandan da NATO komutanlığı böyle bir çatışma olursa, ‘Biz de Kosova’daki istikrarı sağlama görevimizi yerine getiririz’ gibi açıklamalar yaptı. Rusya ve Sırbistan tarafının böyle bir işe girişme ihtimali zayıf. Arnavutlar ve Arnavutluk devletini Amerikalılar, Rusya’nın burnunu sürtmek adına Sırpların üzerine sürer mi? Bu da bana zayıf geliyor. Çünkü Arnavutların epeyce güçlendiği bir Balkanlarda her yer karışabilir. Makedonya’daki Arnavutlar da karışırsa ne olur? Arnavutların genel olarak yükselişine Yunanistan itiraz edecektir. Romanya da homurdanmaya başlayacaktır. Sırpların zayıflamasına Macarlar olumlu bakacaktır, belki onlar ‘Acaba biz de Voyvodina’yı koparabilir miyiz?’ diyecektir. Romanya, ‘Güçlenen bir Macaristan benden Transilvanya'yı alır mı?’ diye korkacaktır. Böyle bir çatışma Bosna’daki barış sürecini sonlandırır. Yani oraya da sıçrar. Orada Hırvatistan ve Boşnaklar birlikte Republika Srpska’yı ortadan kaldırmaya kalkışırlar. Sırplar bunların farkında."