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https://tr.sputniknews.com/20220802/abd-medyasi-el-kaide-lideri-eymen-el-zevahiri-olduruldu-1059392313.html
ABD medyası: El Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
ABD medyası: El Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
ABD medyası, El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'nin CIA tarafından Kabil'de düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü aktardı. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T00:52+0300
2022-08-02T01:31+0300
abd
dünya
joe biden
ayman el-zavahiri
el kaide
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ABD'nin Afganistan’da bulunan önemli bir El-Kaide hedefine karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.Fox News'e açıklama yapan üst düzey bir yetkili, ABD2nin hafta sonu Afganistan'da El Kaide lideri Eymen El Zevahiri'ye yönelik "başarılı" bir operasyon gerçekleştirdiğini söyledi.Operasyonun insansız hava aracıyla yapıldığı belirtildi.Operasyonla ilgili Politico'ya bilgi veren ili kaynak, Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili tarafından duyurulan insansız hava aracı saldırısının CIA tarafından yönetildiği ve herhangi bir sivil kayıp olmadan Zevahiri'nin ölümüyle sonuçlandığını açıkladı.ABD Başkanı Joe Biden’ın, yerel saat ile 19.30’da Beyaz Saray’ın balkonundan konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.
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abd, joe biden, ayman el-zavahiri, el kaide

ABD medyası: El Kaide lideri Zevahiri öldürüldü

00:52 02.08.2022 (güncellendi: 01:31 02.08.2022)
© AFP 2022El kaide lideri Eymen El-Zevahiri
El kaide lideri Eymen El-Zevahiri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022
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ABD medyası, El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'nin CIA tarafından Kabil'de düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü aktardı.
ABD'nin Afganistan’da bulunan önemli bir El-Kaide hedefine karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.
Fox News'e açıklama yapan üst düzey bir yetkili, ABD2nin hafta sonu Afganistan'da El Kaide lideri Eymen El Zevahiri'ye yönelik "başarılı" bir operasyon gerçekleştirdiğini söyledi.
Operasyonun insansız hava aracıyla yapıldığı belirtildi.
Operasyonla ilgili Politico'ya bilgi veren ili kaynak, Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili tarafından duyurulan insansız hava aracı saldırısının CIA tarafından yönetildiği ve herhangi bir sivil kayıp olmadan Zevahiri'nin ölümüyle sonuçlandığını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden’ın, yerel saat ile 19.30’da Beyaz Saray’ın balkonundan konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.
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