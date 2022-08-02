https://tr.sputniknews.com/20220802/abd-medyasi-el-kaide-lideri-eymen-el-zevahiri-olduruldu-1059392313.html

ABD medyası: El Kaide lideri Zevahiri öldürüldü

ABD medyası: El Kaide lideri Zevahiri öldürüldü

ABD medyası, El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'nin CIA tarafından Kabil'de düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü aktardı. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T00:52+0300

2022-08-02T00:52+0300

2022-08-02T01:31+0300

abd

dünya

joe biden

ayman el-zavahiri

el kaide

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ABD'nin Afganistan’da bulunan önemli bir El-Kaide hedefine karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.Fox News'e açıklama yapan üst düzey bir yetkili, ABD2nin hafta sonu Afganistan'da El Kaide lideri Eymen El Zevahiri'ye yönelik "başarılı" bir operasyon gerçekleştirdiğini söyledi.Operasyonun insansız hava aracıyla yapıldığı belirtildi.Operasyonla ilgili Politico'ya bilgi veren ili kaynak, Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili tarafından duyurulan insansız hava aracı saldırısının CIA tarafından yönetildiği ve herhangi bir sivil kayıp olmadan Zevahiri'nin ölümüyle sonuçlandığını açıkladı.ABD Başkanı Joe Biden’ın, yerel saat ile 19.30’da Beyaz Saray’ın balkonundan konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

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abd, joe biden, ayman el-zavahiri, el kaide