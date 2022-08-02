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ABD, Rusya’ya yönelik yaptırım listelerine yeni isimler ve kuruluşlar ekledi
ABD, Rusya’ya yönelik yaptırım listelerine yeni isimler ve kuruluşlar ekledi
ABD Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yaptırım listelerine aralarında büyük girişimci ve iş insanlarının da bulunduğu yeni isimler ve... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T20:45+0300
2022-08-02T20:54+0300
dünya
abd dışişleri bakanlığı
hazine ve maliye bakanlığı
rusya
yaptırım
gübre
kömür
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ABD Maliye Bakanlığı’nın güncellenen yaptırım listesine Rus gübre üreticisi Yevrohim ve kömür enerjisi şirketi SUEK’in kurucusu ve eski lehtarı Andrey Melniçenko, Rus çelik boru üreticisi TMK A.Ş.'nın eski yönetim kurulu başkanı Dmitriy Pumpyanskiy, Magnitogorsk Metalurji Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve lehtarı Viktor Raşnikov dahil olmak üzere 13 gerçek kişi dahil edildi.Rus gübre üreticisi FosAgro'nun CEO'su Andrey Guryev, Şeremetyevo Havalimanı eski Yönetim Kurulu Başkanı Aleksandr Ponomarenko, Innopraktika Devlet Dışı Kalkınma Enstitüsü Genel Müdürü Birinci Yardımcısı Natalya Popova, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkan Yardımcısı Anton Urusov da yaptırımlara tabi tutuldu.
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abd dışişleri bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, rusya, yaptırım, gübre, kömür

ABD, Rusya’ya yönelik yaptırım listelerine yeni isimler ve kuruluşlar ekledi

20:45 02.08.2022 (güncellendi: 20:54 02.08.2022)
© AP Photo / Denis BalibouseABD- Rusya bayrakları
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Denis Balibouse
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ABD Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yaptırım listelerine aralarında büyük girişimci ve iş insanlarının da bulunduğu yeni isimler ve kuruluşlar ekledi.
ABD Maliye Bakanlığı’nın güncellenen yaptırım listesine Rus gübre üreticisi Yevrohim ve kömür enerjisi şirketi SUEK’in kurucusu ve eski lehtarı Andrey Melniçenko, Rus çelik boru üreticisi TMK A.Ş.'nın eski yönetim kurulu başkanı Dmitriy Pumpyanskiy, Magnitogorsk Metalurji Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve lehtarı Viktor Raşnikov dahil olmak üzere 13 gerçek kişi dahil edildi.
Rus gübre üreticisi FosAgro'nun CEO'su Andrey Guryev, Şeremetyevo Havalimanı eski Yönetim Kurulu Başkanı Aleksandr Ponomarenko, Innopraktika Devlet Dışı Kalkınma Enstitüsü Genel Müdürü Birinci Yardımcısı Natalya Popova, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkan Yardımcısı Anton Urusov da yaptırımlara tabi tutuldu.
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