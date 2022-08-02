https://tr.sputniknews.com/20220802/abd-rusyaya-yonelik-yaptirim-listelerine-yeni-isimler-ve-kuruluslar-ekledi-1059428024.html

ABD, Rusya’ya yönelik yaptırım listelerine yeni isimler ve kuruluşlar ekledi

ABD, Rusya’ya yönelik yaptırım listelerine yeni isimler ve kuruluşlar ekledi

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yaptırım listelerine aralarında büyük girişimci ve iş insanlarının da bulunduğu yeni isimler ve... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T20:45+0300

2022-08-02T20:45+0300

2022-08-02T20:54+0300

dünya

abd dışişleri bakanlığı

hazine ve maliye bakanlığı

rusya

yaptırım

gübre

kömür

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ABD Maliye Bakanlığı’nın güncellenen yaptırım listesine Rus gübre üreticisi Yevrohim ve kömür enerjisi şirketi SUEK’in kurucusu ve eski lehtarı Andrey Melniçenko, Rus çelik boru üreticisi TMK A.Ş.'nın eski yönetim kurulu başkanı Dmitriy Pumpyanskiy, Magnitogorsk Metalurji Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve lehtarı Viktor Raşnikov dahil olmak üzere 13 gerçek kişi dahil edildi.Rus gübre üreticisi FosAgro'nun CEO'su Andrey Guryev, Şeremetyevo Havalimanı eski Yönetim Kurulu Başkanı Aleksandr Ponomarenko, Innopraktika Devlet Dışı Kalkınma Enstitüsü Genel Müdürü Birinci Yardımcısı Natalya Popova, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkan Yardımcısı Anton Urusov da yaptırımlara tabi tutuldu.

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abd dışişleri bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, rusya, yaptırım, gübre, kömür