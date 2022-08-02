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https://tr.sputniknews.com/20220802/abddeki-sel-felaketinde-olu-sayisi-30u-gecti--1059394457.html
ABD'deki sel felaketinde ölü sayısı 30'u geçti
ABD'deki sel felaketinde ölü sayısı 30'u geçti
ABD’nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketindeki can kaybının 30'u aştığı açıklandı. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T04:27+0300
2022-08-02T04:27+0300
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abd
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ABD’nin güneydoğusundaki Kentucky eyaletinde 26 Temmuz Salı günü başlayan ve halen devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kentucky eyaleti valisi Andy Beshear, bugün yaptığı basın toplantısında şimdiye kadar felaket sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 35’e yükseldiğini belirtirken kayıp olan yüzlerce kişi sebebiyle bu sayının artmasından endişe edildiğini dile getirdi. Vali Beshear, bölgede yağışlı havanın devam etmesi sebebiyle vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve kendilerini korumalarını istedi.Yetkililer kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü açıklarken felaket sonucu 50’den fazla köprünün zarar gördüğünü, bu nedenle de sular altında bulunan bazı yerleşim yerlerine hala ulaşılamadığını bildirdi.Sel felaketinde en büyük tahribatın yaşandığı bölgede bulunan Breathitt ve Hindmann şehirlerinde ise meydana gelen yağma olayları sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Kentucky eyaletinde bayraklar yarıya indirilecekVali Andy Beshear, Kentucky eyaletinin doğu kesimlerinde son günlerde yaşanan sel felaketinde mağdur olan ve hayatını kaybeden vatandaşlara saygı göstermek amacıyla 2-8 Ağustos tarihleri arasında eyaletteki tüm resmi kurumlardaki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.Geçtiğimiz 26 Temmuz günü başlayan şiddetli yağışlar Kentucky eyaletinin doğu bölgelerinde sel felaketine yol açarken bölgenin büyük kesiminde evler sular altında kalmış, on binlerce bölge sakini elektriksiz kalırken binlerce kişi ise evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Yaşanan felaket nedeniyle de eyaletin 6 bölgesinde acil durum ilan edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220802/irandaki-sel-felaketinde-can-kaybi-70i-asti--1059390868.html
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abd, kentucky, sel, ölü

ABD'deki sel felaketinde ölü sayısı 30'u geçti

04:27 02.08.2022
© İHAABD’nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketindeki can kaybının 30'u aştığı açıklandı.
ABD’nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketindeki can kaybının 30'u aştığı açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© İHA
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ABD’nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketindeki can kaybının 30'u aştığı açıklandı.
ABD’nin güneydoğusundaki Kentucky eyaletinde 26 Temmuz Salı günü başlayan ve halen devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kentucky eyaleti valisi Andy Beshear, bugün yaptığı basın toplantısında şimdiye kadar felaket sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 35’e yükseldiğini belirtirken kayıp olan yüzlerce kişi sebebiyle bu sayının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.
Vali Beshear, bölgede yağışlı havanın devam etmesi sebebiyle vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve kendilerini korumalarını istedi.
Yetkililer kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü açıklarken felaket sonucu 50’den fazla köprünün zarar gördüğünü, bu nedenle de sular altında bulunan bazı yerleşim yerlerine hala ulaşılamadığını bildirdi.
Sel felaketinde en büyük tahribatın yaşandığı bölgede bulunan Breathitt ve Hindmann şehirlerinde ise meydana gelen yağma olayları sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kentucky eyaletinde bayraklar yarıya indirilecek

Vali Andy Beshear, Kentucky eyaletinin doğu kesimlerinde son günlerde yaşanan sel felaketinde mağdur olan ve hayatını kaybeden vatandaşlara saygı göstermek amacıyla 2-8 Ağustos tarihleri arasında eyaletteki tüm resmi kurumlardaki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.
Geçtiğimiz 26 Temmuz günü başlayan şiddetli yağışlar Kentucky eyaletinin doğu bölgelerinde sel felaketine yol açarken bölgenin büyük kesiminde evler sular altında kalmış, on binlerce bölge sakini elektriksiz kalırken binlerce kişi ise evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Yaşanan felaket nedeniyle de eyaletin 6 bölgesinde acil durum ilan edilmişti.
İran’ın birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde can kaybı 70'i geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
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