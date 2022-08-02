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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220802/abdden-ukraynaya-550-milyon-dolarlik-ek-askeri-yardim-1059391610.html
ABD'den Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım
ABD'den Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı. ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım miktarının ise 8.7 milyar... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
ukrayna
abd
yardım
askeri yardım
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri operasyonu devam ederken, ABD'den Ukrayna’ya ek askeri yardım geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Wahington'un 50'den fazla müttefiki ve ortağı ile Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceği vurgulandı.ABD’nin Ukrayna’ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacağı aktarılan açıklamada, Washington'un Kiev'e yaptığı askeri yardım miktarının 8.7 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.Açıklamada, söz konusu askeri yardım paketinin yüksek hareketli topçu roket sistemi (HIMARS) ve 155 milimetre topçu sistemleri için mühimmat içerdiği ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220801/trump-zelenskiyin-putinle-iliskilerinde-yaptigi-en-buyuk-hatayi-acikladi-1059381675.html
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ukrayna, abd, yardım, askeri yardım, kiev

ABD'den Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım

00:26 02.08.2022
© AAABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı. ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım miktarının ise 8.7 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri operasyonu devam ederken, ABD'den Ukrayna’ya ek askeri yardım geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Wahington'un 50'den fazla müttefiki ve ortağı ile Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceği vurgulandı.
ABD’nin Ukrayna’ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacağı aktarılan açıklamada, Washington'un Kiev'e yaptığı askeri yardım miktarının 8.7 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu askeri yardım paketinin yüksek hareketli topçu roket sistemi (HIMARS) ve 155 milimetre topçu sistemleri için mühimmat içerdiği ifade edildi.
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