https://tr.sputniknews.com/20220802/abdden-ukraynaya-550-milyon-dolarlik-ek-askeri-yardim-1059391610.html

ABD'den Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım

ABD'den Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı. ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım miktarının ise 8.7 milyar... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T00:26+0300

2022-08-02T00:26+0300

2022-08-02T00:26+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

yardım

askeri yardım

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052203190_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8f6896e53d3481c99401dc20b11912dc.jpg

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri operasyonu devam ederken, ABD'den Ukrayna’ya ek askeri yardım geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Wahington'un 50'den fazla müttefiki ve ortağı ile Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceği vurgulandı.ABD’nin Ukrayna’ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacağı aktarılan açıklamada, Washington'un Kiev'e yaptığı askeri yardım miktarının 8.7 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.Açıklamada, söz konusu askeri yardım paketinin yüksek hareketli topçu roket sistemi (HIMARS) ve 155 milimetre topçu sistemleri için mühimmat içerdiği ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220801/trump-zelenskiyin-putinle-iliskilerinde-yaptigi-en-buyuk-hatayi-acikladi-1059381675.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, abd, yardım, askeri yardım, kiev