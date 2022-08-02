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Alanya muzu coğrafi işaretle tescillendi
Alanya muzu coğrafi işaretle tescillendi
Alanya muzu, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T20:09+0300
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, yazılı açıklamasında, Alanya yenidünyası ve Alanya avokadosunun ardından Alanya muzu için de coğrafi işaret belgesi alındığını bildirdi.ALTSO'nun 11 Ocak 2022'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusunun ardından, Alanya muzunun kentin koruma altındaki ürünleri arasında yer almayı başardığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:
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alanya, muz, tescil

Alanya muzu coğrafi işaretle tescillendi

20:09 02.08.2022
© PixabayMuz, meyve
Muz, meyve - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© Pixabay
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Alanya muzu, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, yazılı açıklamasında, Alanya yenidünyası ve Alanya avokadosunun ardından Alanya muzu için de coğrafi işaret belgesi alındığını bildirdi.
ALTSO'nun 11 Ocak 2022'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusunun ardından, Alanya muzunun kentin koruma altındaki ürünleri arasında yer almayı başardığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:
"Turizm kenti Alanya'nın güçlü bir tarım şehri olduğunu tüm dünyaya anlatmanın en iyi yolunun burada yetişen ürünlere sahip çıkmak olduğunu düşünüyoruz. Alanya muzu, yaptığımız bilimsel çalışmalar sonucunda 'Alanya yenidünyası' ve 'Alanya avokadosu'nun ardından literatürdeki yerini aldı. Eşsiz kokusu ve tadıyla Alanya muzu artık çok daha fazla tanınacak ve bilinecek.”
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