https://tr.sputniknews.com/20220802/aleyna-tilki-yaylada-ates-etti-tepki-gordu-siddete-karsi-paylasim-yapan-birine-yakismadi-1059405461.html
Aleyna Tilki yaylada ateş etti, tepki gördü: 'Şiddete karşı paylaşım yapan birine yakışmadı'
Aleyna Tilki yaylada ateş etti, tepki gördü: 'Şiddete karşı paylaşım yapan birine yakışmadı'
Rize'nin Samistal Yaylası'na çıkan şarkıcı Aleyna Tilki, eline aldığı tabancayla ateş ettiği anlara ait görüntüyü, sosyal medya hesabından 'Bang bang' notuyla... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T12:54+0300
2022-08-02T12:54+0300
2022-08-02T13:00+0300
aleyna tilki
yaşam
silah
tepki
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Şarkıcı Aleyna Tilki, konserleri kapsamında geldiği Artvin'in Arhavi ilçesinde 48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Festival sonrası Rize'ye gidip deniz seviyesinden 2 bin 450 metre yükseklikteki Samistal Yaylası'na çıkan şarkıcı, ayağına yün çorap ve kara lastik giydi, kafasına da poşu bağladı.Gezdiği yaylada eline tabanca alıp ateş eden Tilki, o anlara ait görüntüyü, sosyal medya hesabından 'Bang bang' notuyla paylaştı. Binlerce kişinin izlediği videoya yüzlerce yorum geldi.Takipçilerinden kimi yorumlara 'Silah gerçekse ya bir kuşa denk gelse ya da yorgun mermi birine denk gelse?', 'Şiddete karşı paylaşımlar yapıp silah(!) yakışmadı Aleyna' yazarken, kimileri ise 'Helal olsun sana' ifadelerinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220723/aleyna-tilki-ilgi-alaniniz-basarilarim-degil-ic-camasirim-1059035403.html
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Aleyna Tilki yaylada ateş etti, tepki gördü: 'Şiddete karşı paylaşım yapan birine yakışmadı'
12:54 02.08.2022 (güncellendi: 13:00 02.08.2022) Abone ol
Rize'nin Samistal Yaylası'na çıkan şarkıcı Aleyna Tilki, eline aldığı tabancayla ateş ettiği anlara ait görüntüyü, sosyal medya hesabından 'Bang bang' notuyla paylaştı.
Şarkıcı Aleyna Tilki, konserleri kapsamında geldiği Artvin'in Arhavi ilçesinde 48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Festival sonrası Rize'ye gidip deniz seviyesinden 2 bin 450 metre yükseklikteki Samistal Yaylası'na çıkan şarkıcı, ayağına yün çorap ve kara lastik giydi, kafasına da poşu bağladı.
Gezdiği yaylada eline tabanca alıp ateş eden Tilki, o anlara ait görüntüyü, sosyal medya hesabından 'Bang bang' notuyla paylaştı. Binlerce kişinin izlediği videoya yüzlerce yorum geldi.
Takipçilerinden kimi yorumlara 'Silah gerçekse ya bir kuşa denk gelse ya da yorgun mermi birine denk gelse?', 'Şiddete karşı paylaşımlar yapıp silah(!) yakışmadı Aleyna' yazarken, kimileri ise 'Helal olsun sana' ifadelerinde bulundu.