https://tr.sputniknews.com/20220802/ankarada-palet-fabrikasinda-yangin-1-milyon-liralik-zarar-olustu-1059397450.html

Ankara'da palet fabrikasında yangın: 1 milyon liralık zarar oluştu

Ankara'da palet fabrikasında yangın: 1 milyon liralık zarar oluştu

Ankara Sincan'da bir palet fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın nedeniyle iş yerinde... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T09:41+0300

2022-08-02T09:41+0300

2022-08-02T09:41+0300

türkiye

türkiye

ankara

fabrika

yangın

elektrik kablosu

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Ankara'nın Sincan ilçesindeki palet üretilen bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yangın olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Paletlerin tutuştuğu yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bölgeye tanker takviyesi istedi.Sincan Belediyesine bağlı tanker ve kepçelerin de yardımıyla yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.'Elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor'Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti, yetkililerden bilgi aldı.Yangınla ilgili en büyük tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu vurgulayan Ercan şunları kaydetti:'Zarar 1 milyon lira civarında'Yangında zarar gören iş yeri sahibi Bilal Sarışenoğlu ise yangından komşularının bildirmesi ile haberdar olduklarını belirterek, "Elektrik yüzünden çıktığını tahmin ediyoruz. Talihsiz bir durum, tahmini 1 milyon lira civarında bir zararımız olduğunu sanıyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220730/cankirida-kagit-fabrikasinda-yangin-1059307633.html

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türkiye, ankara, fabrika, yangın, elektrik kablosu