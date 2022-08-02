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Ankara'da palet fabrikasında yangın: 1 milyon liralık zarar oluştu
Ankara'da palet fabrikasında yangın: 1 milyon liralık zarar oluştu
Ankara Sincan'da bir palet fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın nedeniyle iş yerinde... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T09:41+0300
2022-08-02T09:41+0300
türkiye
türkiye
ankara
fabrika
yangın
elektrik kablosu
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Ankara'nın Sincan ilçesindeki palet üretilen bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yangın olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Paletlerin tutuştuğu yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bölgeye tanker takviyesi istedi.Sincan Belediyesine bağlı tanker ve kepçelerin de yardımıyla yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.'Elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor'Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti, yetkililerden bilgi aldı.Yangınla ilgili en büyük tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu vurgulayan Ercan şunları kaydetti:'Zarar 1 milyon lira civarında'Yangında zarar gören iş yeri sahibi Bilal Sarışenoğlu ise yangından komşularının bildirmesi ile haberdar olduklarını belirterek, "Elektrik yüzünden çıktığını tahmin ediyoruz. Talihsiz bir durum, tahmini 1 milyon lira civarında bir zararımız olduğunu sanıyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220730/cankirida-kagit-fabrikasinda-yangin-1059307633.html
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türkiye, ankara, fabrika, yangın, elektrik kablosu

Ankara'da palet fabrikasında yangın: 1 milyon liralık zarar oluştu

09:41 02.08.2022
© AAAnkara'da palet fabrikasında yangın: 1 milyon liralık zarar oluştu
Ankara'da palet fabrikasında yangın: 1 milyon liralık zarar oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA
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Ankara Sincan'da bir palet fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın nedeniyle iş yerinde yaklaşık 1 milyon liralık zarar oluştu.
Ankara'nın Sincan ilçesindeki palet üretilen bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yangın olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Paletlerin tutuştuğu yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bölgeye tanker takviyesi istedi.

Sincan Belediyesine bağlı tanker ve kepçelerin de yardımıyla yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

'Elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor'

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti, yetkililerden bilgi aldı.

Yangınla ilgili en büyük tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu vurgulayan Ercan şunları kaydetti:
"İlk tahminlere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor. Çalışanlar 18.00'da iş yerini terk ettikten 3 ila 4 saat sonra yangın çıkıyor. Komşu esnaf yangını fark ederek itfaiye ve iş yeri sahiplerine bildiriyor. İtfaiyemiz ile birlikte belediyemizin diğer birimlerinden tanker ve kepçelerle yangına müdahale ettik. Yangının söndürülmesi işlemi tamamlandı çok şükür. Yangın tamamen söndürüldü ama soğutma çalışmaları devam ediyor. İşletme sahiplerimiz ile de görüştüm onlar da üzgün olmakla birlikte, can kaybı olmamasından memnun."

'Zarar 1 milyon lira civarında'

Yangında zarar gören iş yeri sahibi Bilal Sarışenoğlu ise yangından komşularının bildirmesi ile haberdar olduklarını belirterek, "Elektrik yüzünden çıktığını tahmin ediyoruz. Talihsiz bir durum, tahmini 1 milyon lira civarında bir zararımız olduğunu sanıyorum" dedi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir kağıt ve karton fabrikasının depolama alanında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
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Çankırı'da kağıt fabrikasında yangın
30 Temmuz, 08:31
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