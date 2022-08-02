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Ankara'da üç ilçeye 'bulanık su' uyarısı
Ankara'da üç ilçeye 'bulanık su' uyarısı
ASKİ, şebeke hattındaki çalışmalar nedeniyle Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde suların bulanık olabileceğini duyurdu. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
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aski
şebeke
etimesgut
sincan
yenimahalle
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (ASKİ) yapılan açıklamada, Etimesgut İstasyon Caddesi'nde devam eden içme suyu şebeke hattı tamir, değişim ve montaj çalışmalarının bu gece tamamlanması ve bölgeye su verilmesinin planlandığı belirtildi.Şebekeye verilecek suyun hava alması nedeniyle Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bir bölümünde, musluklardan akacak suyun bulanık olabileceği kaydedilen açıklamada, "Bu süreçte bulanık su akışını sonlandırmak için şebeke hattı tahliyelerimizin çalıştırılmasına ivedilikle devam edilecektir" denildi.
türkiye
etimesgut
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aski, şebeke, etimesgut, sincan, yenimahalle, su

Ankara'da üç ilçeye 'bulanık su' uyarısı

19:04 02.08.2022 (güncellendi: 19:06 02.08.2022)
© DHAMusluk - su
Musluk - su - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© DHA
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ASKİ, şebeke hattındaki çalışmalar nedeniyle Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde suların bulanık olabileceğini duyurdu.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (ASKİ) yapılan açıklamada, Etimesgut İstasyon Caddesi'nde devam eden içme suyu şebeke hattı tamir, değişim ve montaj çalışmalarının bu gece tamamlanması ve bölgeye su verilmesinin planlandığı belirtildi.
Şebekeye verilecek suyun hava alması nedeniyle Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bir bölümünde, musluklardan akacak suyun bulanık olabileceği kaydedilen açıklamada, "Bu süreçte bulanık su akışını sonlandırmak için şebeke hattı tahliyelerimizin çalıştırılmasına ivedilikle devam edilecektir" denildi.
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