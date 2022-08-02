https://tr.sputniknews.com/20220802/ankarada-uc-ilceye-bulanik-su-uyarisi-1059423578.html

Ankara'da üç ilçeye 'bulanık su' uyarısı

Ankara'da üç ilçeye 'bulanık su' uyarısı

ASKİ, şebeke hattındaki çalışmalar nedeniyle Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde suların bulanık olabileceğini duyurdu. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T19:04+0300

2022-08-02T19:04+0300

2022-08-02T19:06+0300

türkiye

aski

şebeke

etimesgut

sincan

yenimahalle

su

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (ASKİ) yapılan açıklamada, Etimesgut İstasyon Caddesi'nde devam eden içme suyu şebeke hattı tamir, değişim ve montaj çalışmalarının bu gece tamamlanması ve bölgeye su verilmesinin planlandığı belirtildi.Şebekeye verilecek suyun hava alması nedeniyle Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bir bölümünde, musluklardan akacak suyun bulanık olabileceği kaydedilen açıklamada, "Bu süreçte bulanık su akışını sonlandırmak için şebeke hattı tahliyelerimizin çalıştırılmasına ivedilikle devam edilecektir" denildi.

türkiye

etimesgut

sincan

yenimahalle

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aski, şebeke, etimesgut, sincan, yenimahalle, su