https://tr.sputniknews.com/20220802/anket-abdlilerin-sadece-yuzde-1i-rusyayi-abd-icin-tehdit-olarak-goruyor-1059431660.html
Anket: ABD'lilerin sadece yüzde 1'i Rusya'yı ABD için tehdit olarak görüyor
Anket: ABD'lilerin sadece yüzde 1'i Rusya'yı ABD için tehdit olarak görüyor
Uluslararası araştırma kuruluşu Gallup’ın gerçekleştirdiği ankete göre, ABD vatandaşlarının mutlak çoğunluğu Rusya’yı tehdit olarak görmüyor. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T22:21+0300
2022-08-02T22:21+0300
2022-08-02T22:21+0300
anket
dünya
rusya
abd
amerikalı
sorun
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Gallup’un 5-26 Temmuz tarihleri arasında ABD’de telefonla gerçekleştirdiği ankete göre, ABD sakinlerinin sadece yüzde 1’i Rusya’yı ‘en büyük sorunlar’ listesine dahil etti.Son 6 ayda, Rusya'yı ABD için ana sorun olarak gören katılımcıların sayısı hiçbir zaman yüzde 10’u geçmedi. En yüksek oran, yüzde 9 ile Ukrayna krizinin tırmandığı mart ayında kaydedilmişti. Fakat sonra bu oranda istikrarlı olarak düşüş yaşanmış ve nisan ayında yüzde 5’e, mayısta da yüzde 3’e inmişti.ABD vatandaşları Çin’i de ülkeleri için tehdit olarak görmüyor. Çin’i, ‘en büyük sorunlar’ listesine dahil eden kişi sayısı yüzde 1’den daha az.Anket, ABD vatandaşları için en büyük sorunların şu anda enflasyon (%17), kamu yönetimi sorunları (%17) ve ekonominin durumu (%12) olduğunu ortaya koydu. Vatandaşların yüzde 8’i kürtaj yasağı, yüzde 6’sı da göçmenlik ve silah kontrolü konularında endişe taşıyor.
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anket, rusya, abd, amerikalı, sorun
Anket: ABD'lilerin sadece yüzde 1'i Rusya'yı ABD için tehdit olarak görüyor
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Uluslararası araştırma kuruluşu Gallup’ın gerçekleştirdiği ankete göre, ABD vatandaşlarının mutlak çoğunluğu Rusya’yı tehdit olarak görmüyor.
Gallup’un 5-26 Temmuz tarihleri arasında ABD’de telefonla gerçekleştirdiği ankete göre, ABD sakinlerinin sadece yüzde 1’i Rusya’yı ‘en büyük sorunlar’ listesine dahil etti.
Son 6 ayda, Rusya'yı ABD için ana sorun olarak gören katılımcıların sayısı hiçbir zaman yüzde 10’u geçmedi. En yüksek oran, yüzde 9 ile Ukrayna krizinin tırmandığı mart ayında kaydedilmişti. Fakat sonra bu oranda istikrarlı olarak düşüş yaşanmış ve nisan ayında yüzde 5’e, mayısta da yüzde 3’e inmişti.
ABD vatandaşları Çin’i de ülkeleri için tehdit olarak görmüyor. Çin’i, ‘en büyük sorunlar’ listesine dahil eden kişi sayısı yüzde 1’den daha az.
Anket, ABD vatandaşları için en büyük sorunların şu anda enflasyon (%17), kamu yönetimi sorunları (%17) ve ekonominin durumu (%12) olduğunu ortaya koydu. Vatandaşların yüzde 8’i kürtaj yasağı, yüzde 6’sı da göçmenlik ve silah kontrolü konularında endişe taşıyor.