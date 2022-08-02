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https://tr.sputniknews.com/20220802/avrupada-enerji-krizi-ispanyada-hukumet-enerji-tasarrufunu-hedefleyen-yasa-tasarisini-onayladi-1059391806.html
Avrupa'da enerji krizi: İspanya'da hükümet, enerji tasarrufunu hedefleyen yasa tasarısını onayladı
Avrupa'da enerji krizi: İspanya'da hükümet, enerji tasarrufunu hedefleyen yasa tasarısını onayladı
İspanya’da hükümetin, Rusya gazına bağımlılığı azaltmak amacıyla gaz tüketimini yüzde 7 düşürmeyi hedefleyen yasa tasarısını onayladığı bildirildi. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T00:39+0300
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dünya
ispanya
rusya
doğalgaz
enerji
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İspanya Çevre Bakanı Teresa Ribera, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle soğutma sistemlerinin kontrol altında çalıştırılması ve mağaza kapılarının kapalı tutulması gerektiğini ifade etti.Akşam 22.00’den sonra mağaza vitrinlerinin ışıklarının söndürüleceğini de belirten Ribera, alınan önlemlerin Kasım 2023’e kadar süreceğini kaydetti.Yeni düzenlemeyle enerji tasarrufu için ülkede ofislerde ve mağazalarda soğutma sistemleri yaz aylarında 27 derecenin altına düşürülmeyecek ve kışın 19 derecenin üzerine çıkarılmayacak.Düzenlemenin sokak lambalarını kapsamayacağı bilgisi paylaşıldı.Ülke genelinde bir aydan fazla süredir aşırı sıcaklar devam ediyor. Hükümet, klima kullanımını azaltarak elektrik ücretlerini düşürme çağrısı yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220801/tasarruf-icin-kravat-takmiyorum-siz-de-takmayin-diyen-ispanya-basbakanina-sektorden-tepki-1059355447.html
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ispanya, rusya, doğalgaz, enerji

Avrupa'da enerji krizi: İspanya'da hükümet, enerji tasarrufunu hedefleyen yasa tasarısını onayladı

00:39 02.08.2022 (güncellendi: 00:40 02.08.2022)
© AFP 2022 / ALEX HALADAİspanya Kraliyet Sarayı
İspanya Kraliyet Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / ALEX HALADA
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İspanya’da hükümetin, Rusya gazına bağımlılığı azaltmak amacıyla gaz tüketimini yüzde 7 düşürmeyi hedefleyen yasa tasarısını onayladığı bildirildi.
İspanya Çevre Bakanı Teresa Ribera, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle soğutma sistemlerinin kontrol altında çalıştırılması ve mağaza kapılarının kapalı tutulması gerektiğini ifade etti.
Akşam 22.00’den sonra mağaza vitrinlerinin ışıklarının söndürüleceğini de belirten Ribera, alınan önlemlerin Kasım 2023’e kadar süreceğini kaydetti.
Yeni düzenlemeyle enerji tasarrufu için ülkede ofislerde ve mağazalarda soğutma sistemleri yaz aylarında 27 derecenin altına düşürülmeyecek ve kışın 19 derecenin üzerine çıkarılmayacak.
Düzenlemenin sokak lambalarını kapsamayacağı bilgisi paylaşıldı.
Ülke genelinde bir aydan fazla süredir aşırı sıcaklar devam ediyor. Hükümet, klima kullanımını azaltarak elektrik ücretlerini düşürme çağrısı yapıyor.
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