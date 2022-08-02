https://tr.sputniknews.com/20220802/avrupada-enerji-krizi-ispanyada-hukumet-enerji-tasarrufunu-hedefleyen-yasa-tasarisini-onayladi-1059391806.html

Avrupa'da enerji krizi: İspanya'da hükümet, enerji tasarrufunu hedefleyen yasa tasarısını onayladı

Avrupa'da enerji krizi: İspanya'da hükümet, enerji tasarrufunu hedefleyen yasa tasarısını onayladı

İspanya’da hükümetin, Rusya gazına bağımlılığı azaltmak amacıyla gaz tüketimini yüzde 7 düşürmeyi hedefleyen yasa tasarısını onayladığı bildirildi. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T00:39+0300

2022-08-02T00:39+0300

2022-08-02T00:40+0300

dünya

ispanya

rusya

doğalgaz

enerji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1056369623_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d2953cc7e5764efe835fa2431be8bba2.jpg

İspanya Çevre Bakanı Teresa Ribera, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle soğutma sistemlerinin kontrol altında çalıştırılması ve mağaza kapılarının kapalı tutulması gerektiğini ifade etti.Akşam 22.00’den sonra mağaza vitrinlerinin ışıklarının söndürüleceğini de belirten Ribera, alınan önlemlerin Kasım 2023’e kadar süreceğini kaydetti.Yeni düzenlemeyle enerji tasarrufu için ülkede ofislerde ve mağazalarda soğutma sistemleri yaz aylarında 27 derecenin altına düşürülmeyecek ve kışın 19 derecenin üzerine çıkarılmayacak.Düzenlemenin sokak lambalarını kapsamayacağı bilgisi paylaşıldı.Ülke genelinde bir aydan fazla süredir aşırı sıcaklar devam ediyor. Hükümet, klima kullanımını azaltarak elektrik ücretlerini düşürme çağrısı yapıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220801/tasarruf-icin-kravat-takmiyorum-siz-de-takmayin-diyen-ispanya-basbakanina-sektorden-tepki-1059355447.html

ispanya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ispanya, rusya, doğalgaz, enerji