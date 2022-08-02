https://tr.sputniknews.com/20220802/avrupaya-kara-kisi-simdiden-yasatan-enerji-krizinin-cozumunde-tahil-modeli-ornek-olabilir-mi-1059415286.html

Avrupa’ya ‘kara kışı’ şimdiden yaşatan enerji krizinin çözümünde ‘tahıl modeli’ örnek olabilir mi?

Avrupa’ya ‘kara kışı’ şimdiden yaşatan enerji krizinin çözümünde ‘tahıl modeli’ örnek olabilir mi?

Avrupa’da baş gösteren enerji krizi bu kışın zor geçeceğini gösteriyor. Uzmanlar krizin çözülmemesi durumunda bu kış atlatılsa bile gelecek yıllarda daha kötü... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T15:38+0300

2022-08-02T15:38+0300

2022-08-02T15:38+0300

görüş

avrupa

almanya

enerji

doğalgaz

ukrayna

abd

rusya

mehmet doğan

uluç özülker

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Avrupa’daki enerji krizini anlamak için yaşanan sürece kısaca göz atmakta fayda var. Rusya’nın 24 Şubat’ta Donbass’a başlattığı özel askeri operasyondan da önce başlayan enerji krizi farklı boyutlara evrilerek devam ediyor.GazDay Genel Müdürü Mehmet Doğan, krizin 24 Şubat’tan öncesini ve sonrasını Sputnik’e şöyle anlattı:‘24 Şubat’tan sonra akış bir süre devam etti’Tam da bu sıkıntılı sürecin ardından Rusya-Ukrayna krizinin başladığını belirten Doğan, “Bu olayla birlikte denklem başka bir hal aldı. Aslında başta enerji konusunda bir sıkıntı yoktu ve olması da beklenmiyordu. Çünkü genel itibarıyla enerji konusu ülkelerin siyasi ve askeri pozisyonlarından ayrı çalışan bir mekanizmaydı. Bu Ukrayna krizi ile başka şeyleri deneyimledik. Kışın başında yaklaşık günlük 384 milyon metreküp Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz akışı vardı. Kaldı ki Kuzey Akım-2 devreye girseydi buna artı 160 milyon metreküp daha eklenecekti. Bu akış Avrupa’ya kuzeyden Kuzey Akım-1, Polonya ve Ukrayna üzerinden ulaşıyor. 24 Şubat’tan sonra bu akış bir süre devam etti” dedi.‘Avrupa Birliği’nin Kuzey Akım-2’yi iptal etmesi denklemi bozdu’“Denklemi bozan ilk olay Ukrayna krizi başlar başlamaz Almanya ve Avrupa Birliği’nin Kuzey Akım-2’yi iptal etmesi oldu” diye devam eden Doğan, şunları ekledi:‘2023-2024 kışı çok çok daha zor geçer’GazDay Genel Müdürü Doğan, gelinen sonuca dair ise şunları söyledi:Enerji krizinde çözüm mümkün görünüyor mu?Enerji krizinin nasıl çözülebileceği konusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Akar, İstanbul’da Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’in katılımıyla tahıl koridorunu izlemek kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’ni örnek göstererek “Gıda krizinin önlenmesine ve uzmanlara göre gıda fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacak olan bu Merkez’de yapılacak çalışmalar, benzer şekilde enerji krizi ve diğer bazı sorunların çözümüne de model olabilir” ifadelerini kullandı.‘Avrupa geri adım atarsa Rusya da bu konuda adımlar atar’Emekli Büyükelçi Uluç Özülker ise tahıl krizi ve enerji krizinin farklı boyutları olduğunu vurguluyor:

almanya

ukrayna

rusya

avrupa birliği

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2022

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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