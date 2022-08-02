Avustralya’ya beyan etmediği iki McMuffin ile girmeye çalışan yolcuya 2 bin dolar ceza
00:41 02.08.2022 (güncellendi: 01:28 02.08.2022)
Endonezya'dan Avustralya'ya giden bir yolcu, sırt çantasında beyan etmediği iki McMuffin ve bir jambonlu kruvasanın tespit edilmesi üzerine yaklaşık 2 bin ABD Doları para cezasına çarptırıldı.
Avustralya makamları, Endonezya'dan ülkeye gelen ve sırt çantasında iki McMuffin ve bir jambonlu kruvasan taşıyan yolcuya 2 bin 664 Avustralya doları (1 bin 874 ABD Doları) ceza verdi.
Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer, biyogüvenlik köpeği Zinta’nın Darwin havaalanındaki kaçak ürünleri koklayarak, tespit ettiğini belirtti.
🍳🇦🇺 A person who arrived in Australia from Indonesia last week with two egg & sausage McMuffins and a ham croissant in their luggage has been fined A$2,664 (€1,824). The government says it was a "significant biosecurity breach" pic.twitter.com/3HLsZtsU39— Jack Quann (@jqbilbao) August 1, 2022
Avustralya Tarım Bakanı Murray Watt olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, yolcunun aldığı en pahalı Maccas yemeği olacak" ifadelerini kullandı.
Tarım endüstrisini zararlı böcek ve hastalıklardan korumak amacıyla katı biyogüvenlik yasalarının bulunduğu Avustralya’da, yetkililer, Endonezya'daki ayak-ağzı hastalığı nedeniyle alarma geçmiş durumda.
The unnamed traveler, arriving from Bali in Darwin, received a AU$2,664 McFine having failed to declare two egg and beef sausage McMuffins and a ham croissant, which fell foul of Australia’s heightened biosecurity laws following an outbreak of foot and mouth disease in Indonesia. pic.twitter.com/yw7Eg9b4yA— RT (@RT_com) August 1, 2022
Endonezya'dan ithal edilen tüm etler, taramadan geçtikten sonra ülkeye girilmesine izin veriliyor.
İnsanlar için herhangi bir risk oluşturmayan Ayak-ağzı hastalığı çiftlik hayvanlarında ciddi veoldukça bulaşıcı bir viral hastalık olarak biliniyor.