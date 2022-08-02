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https://tr.sputniknews.com/20220802/avustralyaya-beyan-etmedigi-iki-mcmuffin-ile-girmeye-calisan-yolcuya-2-bin-dolar-ceza-1059391949.html
Avustralya’ya beyan etmediği iki McMuffin ile girmeye çalışan yolcuya 2 bin dolar ceza
Avustralya’ya beyan etmediği iki McMuffin ile girmeye çalışan yolcuya 2 bin dolar ceza
Endonezya'dan Avustralya'ya giden bir yolcu, sırt çantasında beyan etmediği iki McMuffin ve bir jambonlu kruvasanın tespit edilmesi üzerine yaklaşık 2 bin ABD... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T00:41+0300
2022-08-02T01:28+0300
dünya
avustralya
endonezya
et
yolcu
mcmuffin
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Avustralya makamları, Endonezya'dan ülkeye gelen ve sırt çantasında iki McMuffin ve bir jambonlu kruvasan taşıyan yolcuya 2 bin 664 Avustralya doları (1 bin 874 ABD Doları) ceza verdi.Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer, biyogüvenlik köpeği Zinta’nın Darwin havaalanındaki kaçak ürünleri koklayarak, tespit ettiğini belirtti.Avustralya Tarım Bakanı Murray Watt olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, yolcunun aldığı en pahalı Maccas yemeği olacak" ifadelerini kullandı.Tarım endüstrisini zararlı böcek ve hastalıklardan korumak amacıyla katı biyogüvenlik yasalarının bulunduğu Avustralya’da, yetkililer, Endonezya'daki ayak-ağzı hastalığı nedeniyle alarma geçmiş durumda.Endonezya'dan ithal edilen tüm etler, taramadan geçtikten sonra ülkeye girilmesine izin veriliyor.İnsanlar için herhangi bir risk oluşturmayan Ayak-ağzı hastalığı çiftlik hayvanlarında ciddi veoldukça bulaşıcı bir viral hastalık olarak biliniyor.
avustralya
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avustralya, endonezya, et, yolcu, mcmuffin

Avustralya’ya beyan etmediği iki McMuffin ile girmeye çalışan yolcuya 2 bin dolar ceza

00:41 02.08.2022 (güncellendi: 01:28 02.08.2022)
CC0 / / Avustralya bayrağı
Avustralya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
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Endonezya'dan Avustralya'ya giden bir yolcu, sırt çantasında beyan etmediği iki McMuffin ve bir jambonlu kruvasanın tespit edilmesi üzerine yaklaşık 2 bin ABD Doları para cezasına çarptırıldı.
Avustralya makamları, Endonezya'dan ülkeye gelen ve sırt çantasında iki McMuffin ve bir jambonlu kruvasan taşıyan yolcuya 2 bin 664 Avustralya doları (1 bin 874 ABD Doları) ceza verdi.
Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer, biyogüvenlik köpeği Zinta’nın Darwin havaalanındaki kaçak ürünleri koklayarak, tespit ettiğini belirtti.
Avustralya Tarım Bakanı Murray Watt olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, yolcunun aldığı en pahalı Maccas yemeği olacak" ifadelerini kullandı.
Tarım endüstrisini zararlı böcek ve hastalıklardan korumak amacıyla katı biyogüvenlik yasalarının bulunduğu Avustralya’da, yetkililer, Endonezya'daki ayak-ağzı hastalığı nedeniyle alarma geçmiş durumda.
Endonezya'dan ithal edilen tüm etler, taramadan geçtikten sonra ülkeye girilmesine izin veriliyor.
İnsanlar için herhangi bir risk oluşturmayan Ayak-ağzı hastalığı çiftlik hayvanlarında ciddi veoldukça bulaşıcı bir viral hastalık olarak biliniyor.
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