https://tr.sputniknews.com/20220802/bakan-koca-turkiyede-5-maymun-cicegi-hastasi-tespit-edildi-1059399659.html
Bakan Koca: Türkiye’de 5 maymun çiçeği hastası tespit edildi
Bakan Koca: Türkiye’de 5 maymun çiçeği hastası tespit edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'de 5 maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini bunların... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T10:58+0300
2022-08-02T10:58+0300
2022-08-02T11:11+0300
türkiye
sağlık bakanı
fahrettin koca
maymun çiçeği virüsü
koronavirüs
pandemi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’de görülen maymun çiçeği vakalarına ilişkin verileri paylaşan Koca "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu beş hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. 1 hastamızın ise izolasyonu devam ediyor” bilgisini verdi. ‘Pandemi riski taşımıyor’ “Maymun çiçeği hastalarının sağlık durumları nasıl?” sorusu üzerine Bakan Koca “Sağlıkları yerinde, hiçbir sorun yok. Ülkemizde sık görülmemesinin temel nedeni çok yakın temasa ve kapalı ortamda yakın ve uzun süreli temasla bulaşmasıdır. Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır” yanıtını verdi. ‘Kovid-19 hafif seyrediyor’ Kovid-19 salgınında ortaya çıkan ilk varyantların daha güçlü ve hasar verici olduğunu ifade eden Koca, Omicron varyantının ise daha bulaşıcı olduğunu ancak hastalarda hafif seyrettiğinin altını çizdi. Bakan Koca, “Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Ayrıca özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız” dedi. ‘Sağlık çalışanları için düzenleme yapacağız’ Sağlık çalışanlarına yönelik çalışma hakkında da bilgi veren Koca “Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek” ifadelerini kullandı.
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sağlık bakanı, fahrettin koca, maymun çiçeği virüsü, koronavirüs, pandemi
Bakan Koca: Türkiye’de 5 maymun çiçeği hastası tespit edildi
10:58 02.08.2022 (güncellendi: 11:11 02.08.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'de 5 maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini bunların 4’ünün tedavisinin tamamlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Türkiye’de görülen maymun çiçeği vakalarına ilişkin verileri paylaşan Koca "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu beş hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. 1 hastamızın ise izolasyonu devam ediyor” bilgisini verdi.
‘Pandemi riski taşımıyor’
“Maymun çiçeği hastalarının sağlık durumları nasıl?” sorusu üzerine Bakan Koca “Sağlıkları yerinde, hiçbir sorun yok. Ülkemizde sık görülmemesinin temel nedeni çok yakın temasa ve kapalı ortamda yakın ve uzun süreli temasla bulaşmasıdır. Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır” yanıtını verdi.
‘Kovid-19 hafif seyrediyor’
Kovid-19 salgınında ortaya çıkan ilk varyantların daha güçlü ve hasar verici olduğunu ifade eden Koca, Omicron varyantının ise daha bulaşıcı olduğunu ancak hastalarda hafif seyrettiğinin altını çizdi.
Bakan Koca, “Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Ayrıca özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız” dedi.
‘Sağlık çalışanları için düzenleme yapacağız’
Sağlık çalışanlarına yönelik çalışma hakkında da bilgi veren Koca “Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek” ifadelerini kullandı.