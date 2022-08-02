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Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve yüksek konut fiyatları ile... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı
konut
ekonomi
kiralık
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.Fiyatlarda 'suni bir artış' olduğunu belirten Kurum, demir ve çimento maliyetlerinin de gerilemeye başladığını söyledi.Pandemi etkisinin ardından küresel tedarik zincirinin de yerine oturduğunu, ülkelerin yeniden üretime geçtiğini vurgulayan Kurum, "Üretime geçince arz arttı, talep aynı kalınca fiyatlar da geriliyor" dedi.'Kiralarda düşüş olacak'"Kiralarda da konut fiyatlarında da gerileme olacak" diye konuşan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 81 ile sosyal konut projesini de hatırlattı. Kurum "İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de kira işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız" diye konuştu.Kiralara sınır getirilmiştiFahiş kira artışlarına yönelik düzenlemeye gidilmişti. Enflasyondaki yükseliş sonrası Temmuz 2022-Temmuz 2023 tarihleri arasında kira artışlarına yüzde 25 artış sınırı getirilmişti. Kira artışları 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220801/cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-toplanan-kabine-toplantisi-sona-erdi--1059381510.html
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murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, konut, ekonomi, kiralık, satılık, satılık ev

Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak

11:09 02.08.2022 (güncellendi: 11:15 02.08.2022)
© AAKadıköy - konut - kiralık ev
Kadıköy - konut - kiralık ev - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve yüksek konut fiyatları ile kiralarda gerileme olacağını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Fiyatlarda 'suni bir artış' olduğunu belirten Kurum, demir ve çimento maliyetlerinin de gerilemeye başladığını söyledi.

Pandemi etkisinin ardından küresel tedarik zincirinin de yerine oturduğunu, ülkelerin yeniden üretime geçtiğini vurgulayan Kurum, "Üretime geçince arz arttı, talep aynı kalınca fiyatlar da geriliyor" dedi.

'Kiralarda düşüş olacak'

"Kiralarda da konut fiyatlarında da gerileme olacak" diye konuşan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 81 ile sosyal konut projesini de hatırlattı. Kurum "İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de kira işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız" diye konuştu.

Kiralara sınır getirilmişti

Fahiş kira artışlarına yönelik düzenlemeye gidilmişti. Enflasyondaki yükseliş sonrası Temmuz 2022-Temmuz 2023 tarihleri arasında kira artışlarına yüzde 25 artış sınırı getirilmişti. Kira artışları 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyordu.
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