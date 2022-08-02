https://tr.sputniknews.com/20220802/bakan-nebatiden-500-liralik-banknot-basilacagi-iddiasina-yanit-kesinlikle-bir-calisma-yok-1059399073.html

Bakan Nebati'den '500 liralık banknot basılacağı' iddiasına yanıt: 'Kesinlikle bir çalışma yok'

Bakan Nebati'den '500 liralık banknot basılacağı' iddiasına yanıt: 'Kesinlikle bir çalışma yok'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yüksek enflasyon nedeniyle 500 liralık banknot ve 10 liralık madeni para basılacağına ilişkin iddiaları yalanladı. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T10:22+0300

2022-08-02T10:22+0300

2022-08-02T10:22+0300

ekonomi

nureddin nebati

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısının ardından soruları yanıtladı.Bakan Nebati'ye 500 liralık banknot ve 10 liralık madeni para basılması için hazırlık yapıldığı yönündeki iddialar soruldu.Nebati iddialar için "Yanlış bilgi" ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı, "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220606/ekonomik-krizin-surdugu-sudanda-1000lik-banknotlar-tedavule-girecek-1057059092.html

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nureddin nebati