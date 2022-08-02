https://tr.sputniknews.com/20220802/bakan-ozer-bu-egitim-sistemi-ne-cektiyse-yanlis-egitim-politikalarindan-cekti-1059429530.html

Bakan Özer: Bu eğitim sistemi ne çektiyse yanlış eğitim politikalarından çekti

Bakan Özer: Bu eğitim sistemi ne çektiyse yanlış eğitim politikalarından çekti

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bu eğitim sistemi ne çektiyse yanlış eğitim politikalarından çekti. İşte kat sayı uygulaması da bunlardan bir tanesiydi. İmam hatip... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T21:27+0300

2022-08-02T21:27+0300

2022-08-02T21:27+0300

türkiye

mahmut özer

milli eğitim bakanlığı

eğitim

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Teknopark İstanbul A.Ş. ile Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.Pendik'te bulunan Teknopark İstanbul'da düzenlenen törene Bakan Özer'in yanı sıra Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yerebakan ve çok sayıda davetli katıldı.Bakan Özer, yaptığı konuşmada şunları söyledi:Bakan Özer, "Akademik olarak başarılı öğrencileri adım adım mesleki eğitime kazandırdıktan sonra bir baktık ki, üretim kapasitesi artmaya başlıyor. Eğitim verilen tüm alanlarda üretim kapasitesi devasa boyutlara ulaştı. 200 milyonluk gelirlerden şuan da 2021 yılında 1 milyar 162 milyonluk gelirle 2021 yılını kapattık. 2022 yılındaki hedefimiz 1 buçuk milyar. Daha önceden ne olacak mesleki eğitimin hali diyenler, durdurun artık bu alanlar üretime girmesin demeye başladı. O zaman doğru yoldayız. Sonra bu durmadı bir adım daha attık. İnovatif yaklaşımlar, yeni yaklaşımlar, dünyadaki üretim kapasitesinin farklı noktalara gitmesi, fikri mülkiyetin bu üretim kapasitesindeki yeri, patent, faydalı model, marka, tasarımın artık ülkelerin vazgeçilmezi olması. Rekabetin tam bu fikri mülkiyet ve sınai haklarda düğümlenmesi. Bunu mesleki eğitime adapte ettik" ifadelerini kullandı.'2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu tescil sayısı 7 bin 538'Bakan Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

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mahmut özer, milli eğitim bakanlığı, eğitim