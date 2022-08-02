https://tr.sputniknews.com/20220802/bakan-soylu-2022de-132-bin-430-kacak-gocmen-yakalandi-1059433021.html

Bakan Soylu: 2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı

Bakan Soylu: 2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 132 bin 430 göçmenin yakalandığını, 61 bin 14'ünün ülkelerine geri gönderildiğini söyledi. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

süleyman soylu

göçmen

kaçak göçmen

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'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yasa dışı göçmenlerle ilgili açıklama yaptı.'Kaçak göçe müsamahamız yok'Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

türkiye

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süleyman soylu, göçmen, kaçak göçmen