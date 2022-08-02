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https://tr.sputniknews.com/20220802/bakan-soylu-2022de-132-bin-430-kacak-gocmen-yakalandi-1059433021.html
Bakan Soylu: 2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı
Bakan Soylu: 2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 132 bin 430 göçmenin yakalandığını, 61 bin 14'ünün ülkelerine geri gönderildiğini söyledi. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T22:51+0300
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türkiye
süleyman soylu
göçmen
kaçak göçmen
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'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yasa dışı göçmenlerle ilgili açıklama yaptı.'Kaçak göçe müsamahamız yok'Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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süleyman soylu, göçmen, kaçak göçmen

Bakan Soylu: 2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı

22:51 02.08.2022 (güncellendi: 22:55 02.08.2022)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 132 bin 430 göçmenin yakalandığını, 61 bin 14'ünün ülkelerine geri gönderildiğini söyledi.
'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yasa dışı göçmenlerle ilgili açıklama yaptı.

'Kaçak göçe müsamahamız yok'

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kaçak göçe müsamahamız yok. Sınır duvarları yapılıyor, kaçak geçişler güvenlik güçlerimizce engelleniyor. 2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı, 61 bin 14'ü ülkesine geri gönderildi. "
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