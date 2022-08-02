https://tr.sputniknews.com/20220802/bakan-soylu-bir-kadin-cinayetine-dahi-tahammulumuz-yok-1059427680.html

Bakan Soylu: Bir kadın cinayetine dahi tahammülümüz yok

Bakan Soylu: Bir kadın cinayetine dahi tahammülümüz yok

İçişleri Bakanı Soylu, 2021'in ilk 7 ayında 166 olan kadın cinayeti sayısının, 2022'nin ilk 7 ayında 158 olduğunu belirterek, "Bir kadın cinayetine dahi... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T20:34+0300

2022-08-02T20:34+0300

2022-08-02T20:38+0300

türkiye

süleyman soylu

kadın

kadına şiddet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055571302_0:115:2000:1240_1920x0_80_0_0_d300df92382a028c757a1bf6b870c155.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu.'Bir kadın cinayetine dahi tahammülümüz yok'Soylu, paylaşımında, "Bir kadın cinayetine dahi tahammülümüz yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 2021'in ilk 7 ayında maalesef 166 olan kadın cinayeti, 2022 ilk 7 ayında 158 oldu. Bir sayısının bile fazla olduğunun bilinci ile aile içi ve kadına şiddetle mücadelede 'sıfır tolerans' ilkesiyle toplumun tüm kesimleriyle birlikte şiddetle mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.KADES'i 3 milyon 856 bine yakın kişi indirdiBakan Soylu'nun paylaştığı, İçişleri Bakanlığı'nın "Aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans" başlıklı açıklamasında da 2022'nin 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 120 bin 645 kişiye 425 bin 709 önleyici tedbir, 38 bin 863 kişiye 44 bin 140 koruyucu tedbir kararı verildiği aktarıldı.Bu yıl 63 bin 374 kolluk personeline 6284 sayılı kanun kapsamında eğitimler verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

süleyman soylu, kadın, kadına şiddet