Türkiye
SON DAKİKA | ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220802/bakanliktan-bartindaki-balik-olumlerine-iliskin-aciklama-desarj-veya-atik-dokumu-tespit-edilmedi-1059434743.html
Bakanlık'tan Bartın'daki balık ölümlerine ilişkin açıklama: Deşarj veya atık dökümü tespit edilmedi
Bakanlık'tan Bartın'daki balık ölümlerine ilişkin açıklama: Deşarj veya atık dökümü tespit edilmedi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Bartın'daki balık ölümlerine ilişkin yapılan denetimlerde, su kirliliğine neden olabilecek illegal... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T23:49+0300
2022-08-02T23:52+0300
balık
toplu balık ölümleri
türkiye
bartın
çevre ve şehircilik bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051615300_82:0:1118:583_1920x0_80_0_0_7b23380f07dfaafd8026e7658ec08618.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bartın Irmağı'ndaki balık ölümleri üzerine yapılan denetimlerde, su kirliliğine neden olabilecek illegal bir deşarj veya atık dökümünün tespit edilmediğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bartın Irmağı Gökırmak mevkisi Potbaşı bölgesindeki su yüzeyinde ölü balıklar görülmesinin ardından vatandaşların ihbarı üzerine denetim ekiplerinin anında bölgeye sevk edildiği belirtildi.Ekiplerin, balıkların telef olmasına ilişkin Bartın Irmağı güzergahında gerekli incelemeleri yaptıkları aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından telef olan balıklardan analiz yapılmak üzere numuneler alındığı belirtilerek, "Söz konusu alandan alınan su ve balık numunelerinin analiz süreçleri devam etmektedir" bilgisine de yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220801/bartinda-toplu-balik-olumlerine-inceleme-1059375331.html
türkiye
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051615300_212:0:989:583_1920x0_80_0_0_408e652ac56f67ac75669d9487b9907b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
balık, toplu balık ölümleri, bartın, çevre ve şehircilik bakanlığı

Bakanlık'tan Bartın'daki balık ölümlerine ilişkin açıklama: Deşarj veya atık dökümü tespit edilmedi

23:49 02.08.2022 (güncellendi: 23:52 02.08.2022)
© AABolu'daki Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı
Bolu'daki Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Bartın'daki balık ölümlerine ilişkin yapılan denetimlerde, su kirliliğine neden olabilecek illegal bir deşarj veya atık dökümünün tespit edilmediği belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bartın Irmağı'ndaki balık ölümleri üzerine yapılan denetimlerde, su kirliliğine neden olabilecek illegal bir deşarj veya atık dökümünün tespit edilmediğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bartın Irmağı Gökırmak mevkisi Potbaşı bölgesindeki su yüzeyinde ölü balıklar görülmesinin ardından vatandaşların ihbarı üzerine denetim ekiplerinin anında bölgeye sevk edildiği belirtildi.
Ekiplerin, balıkların telef olmasına ilişkin Bartın Irmağı güzergahında gerekli incelemeleri yaptıkları aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Denetimlerde su kirliliğine neden olabilecek illegal bir deşarj veya atık dökümü tespit edilmemiş, gerekli analizlerin yapılması amacıyla su numuneleri alınarak bakanlığımızın referans laboratuvarına gönderilmiştir. İlk incelemelerde balık ölümlerinin, ırmak debisinin içinde bulunduğumuz mevsim itibarıyla azalmasına bağlı olarak, Bartın Irmağı ile bağlantısı kesilen su birikintilerinde yoğunlaştığı, bu alanlarda yerinde yapılan ölçümlerde sıcaklığın da etkisi ile çözünmüş oksijen miktarının çok düşük olduğu tespit edilmiştir."
Açıklamada, Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından telef olan balıklardan analiz yapılmak üzere numuneler alındığı belirtilerek, "Söz konusu alandan alınan su ve balık numunelerinin analiz süreçleri devam etmektedir" bilgisine de yer verildi.
Bartın'da toplu balık ölümleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
YAŞAM
Bartın'da toplu balık ölümlerine inceleme
Dün, 16:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала