https://tr.sputniknews.com/20220802/bakanliktan-bartindaki-balik-olumlerine-iliskin-aciklama-desarj-veya-atik-dokumu-tespit-edilmedi-1059434743.html

Bakanlık'tan Bartın'daki balık ölümlerine ilişkin açıklama: Deşarj veya atık dökümü tespit edilmedi

Bakanlık'tan Bartın'daki balık ölümlerine ilişkin açıklama: Deşarj veya atık dökümü tespit edilmedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Bartın'daki balık ölümlerine ilişkin yapılan denetimlerde, su kirliliğine neden olabilecek illegal... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T23:49+0300

2022-08-02T23:49+0300

2022-08-02T23:52+0300

balık

toplu balık ölümleri

türkiye

bartın

çevre ve şehircilik bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051615300_82:0:1118:583_1920x0_80_0_0_7b23380f07dfaafd8026e7658ec08618.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bartın Irmağı'ndaki balık ölümleri üzerine yapılan denetimlerde, su kirliliğine neden olabilecek illegal bir deşarj veya atık dökümünün tespit edilmediğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bartın Irmağı Gökırmak mevkisi Potbaşı bölgesindeki su yüzeyinde ölü balıklar görülmesinin ardından vatandaşların ihbarı üzerine denetim ekiplerinin anında bölgeye sevk edildiği belirtildi.Ekiplerin, balıkların telef olmasına ilişkin Bartın Irmağı güzergahında gerekli incelemeleri yaptıkları aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından telef olan balıklardan analiz yapılmak üzere numuneler alındığı belirtilerek, "Söz konusu alandan alınan su ve balık numunelerinin analiz süreçleri devam etmektedir" bilgisine de yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220801/bartinda-toplu-balik-olumlerine-inceleme-1059375331.html

türkiye

bartın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

balık, toplu balık ölümleri, bartın, çevre ve şehircilik bakanlığı