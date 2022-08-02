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Biden doğruladı: El Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
Biden doğruladı: El Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
ABD Başkanı Joe Biden, El Kaide lideri Eymen El Zevahiri'nin, CIA’in insansız hava aracı saldırısıyla öldürüldüğünü doğruladı. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T02:46+0300
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joe biden
dünya
abd
el kaide
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ABD basınının El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'nin CIA’in Afganistan’da insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü duyurmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin açıklama yaptı.Zevahiri'nin Cumartesi günü öldürüldüğünü doğrulayan Biden, "Onlarca yıldır Amerikalılara yönelik saldırıların arkasındaki beyin oydu...Son haftalar da dahil olmak üzere, takipçilerini ABD'ye ve müttefiklerimize saldırmaya çağıran videolar yaptı. Şimdi adalet yerini buldu ve artık bu terörist lider yok" dedi."Dünyanın dört bir yanındaki insanların artık kötü ve kararlı katilden korkmasına gerek yok" diyen Biden, ""ABD, bize zarar vermeye çalışanlara karşı Amerikan halkını savunma konusundaki kararlılığımızı ve kapasitemizi göstermeye devam ediyor" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220802/abd-medyasi-el-kaide-lideri-eymen-el-zevahiri-olduruldu-1059392313.html
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joe biden, abd, el kaide, iha

Biden doğruladı: El Kaide lideri Zevahiri öldürüldü

02:46 02.08.2022 (güncellendi: 03:00 02.08.2022)
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Joe Biden, El Kaide lideri Eymen El Zevahiri'nin, CIA’in insansız hava aracı saldırısıyla öldürüldüğünü doğruladı.
ABD basınının El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'nin CIA’in Afganistan’da insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü duyurmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin açıklama yaptı.
Zevahiri'nin Cumartesi günü öldürüldüğünü doğrulayan Biden, "Onlarca yıldır Amerikalılara yönelik saldırıların arkasındaki beyin oydu...Son haftalar da dahil olmak üzere, takipçilerini ABD'ye ve müttefiklerimize saldırmaya çağıran videolar yaptı. Şimdi adalet yerini buldu ve artık bu terörist lider yok" dedi.
"Dünyanın dört bir yanındaki insanların artık kötü ve kararlı katilden korkmasına gerek yok" diyen Biden, ""ABD, bize zarar vermeye çalışanlara karşı Amerikan halkını savunma konusundaki kararlılığımızı ve kapasitemizi göstermeye devam ediyor" diye ekledi.
El kaide lideri Eymen El-Zevahiri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
DÜNYA
ABD medyası: El Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
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