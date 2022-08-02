https://tr.sputniknews.com/20220802/biden-dogruladi-el-kaide-lideri-zevahiri--olduruldu-1059393618.html

Biden doğruladı: El Kaide lideri Zevahiri öldürüldü

Biden doğruladı: El Kaide lideri Zevahiri öldürüldü

ABD Başkanı Joe Biden, El Kaide lideri Eymen El Zevahiri'nin, CIA’in insansız hava aracı saldırısıyla öldürüldüğünü doğruladı. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

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joe biden

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el kaide

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ABD basınının El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'nin CIA’in Afganistan’da insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü duyurmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin açıklama yaptı.Zevahiri'nin Cumartesi günü öldürüldüğünü doğrulayan Biden, "Onlarca yıldır Amerikalılara yönelik saldırıların arkasındaki beyin oydu...Son haftalar da dahil olmak üzere, takipçilerini ABD'ye ve müttefiklerimize saldırmaya çağıran videolar yaptı. Şimdi adalet yerini buldu ve artık bu terörist lider yok" dedi."Dünyanın dört bir yanındaki insanların artık kötü ve kararlı katilden korkmasına gerek yok" diyen Biden, ""ABD, bize zarar vermeye çalışanlara karşı Amerikan halkını savunma konusundaki kararlılığımızı ve kapasitemizi göstermeye devam ediyor" diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220802/abd-medyasi-el-kaide-lideri-eymen-el-zevahiri-olduruldu-1059392313.html

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joe biden, abd, el kaide, iha