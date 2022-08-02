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Brad Pitt neden etek giydiğini anlattı: Hepimiz öleceğiz, sallayalım gitsin
Brad Pitt neden etek giydiğini anlattı: Hepimiz öleceğiz, sallayalım gitsin
'Suikast Treni' filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Pitt, filmin prömiyerlerinden birinde giydiği ve çok konuşulan etek tercihinin ardındaki nedeni... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T13:54+0300
2022-08-02T13:54+0300
brad pitt
yaşam
etek
bullet train
film
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Ünlü aktör Brad Pitt, başrollerinden birinde yer aldığı 'Suikast Treni' (Bullet Train) filminin Almanya'daki prömiyerinde giymeyi tercih ettiği ve manşetlere taşınan keten eteğiyle ilgili açıklama yaptı. Filmin dün akşam ABD Los Angeles'taki galasında Variety sitesi muhabirine neden etek giymeyi tercih ettiğini anlatan Pitt, "Bilmem! Hepimiz bir gün öleceğiz, o zaman sallayalım gitsin" dedi. Oyuncu kadrosunda Pitt'le birlikte Bad Bunny, Joey King, Aaron Taylor- Johnson ve Brian Tyree Henry'nin yer aldığı film bu cuma vizyona giriyor.
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brad pitt, etek, bullet train, film

Brad Pitt neden etek giydiğini anlattı: Hepimiz öleceğiz, sallayalım gitsin

13:54 02.08.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLBrad Pitt
Brad Pitt - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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'Suikast Treni' filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Pitt, filmin prömiyerlerinden birinde giydiği ve çok konuşulan etek tercihinin ardındaki nedeni açıkladı.
Ünlü aktör Brad Pitt, başrollerinden birinde yer aldığı 'Suikast Treni' (Bullet Train) filminin Almanya'daki prömiyerinde giymeyi tercih ettiği ve manşetlere taşınan keten eteğiyle ilgili açıklama yaptı.
Filmin dün akşam ABD Los Angeles'taki galasında Variety sitesi muhabirine neden etek giymeyi tercih ettiğini anlatan Pitt, "Bilmem! Hepimiz bir gün öleceğiz, o zaman sallayalım gitsin" dedi.
Oyuncu kadrosunda Pitt'le birlikte Bad Bunny, Joey King, Aaron Taylor- Johnson ve Brian Tyree Henry'nin yer aldığı film bu cuma vizyona giriyor.
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