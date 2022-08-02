https://tr.sputniknews.com/20220802/brad-pitt-neden-etek-giydigini-anlatti-hepimiz-olecegiz-sallayalim-gitsin--1059407844.html

Brad Pitt neden etek giydiğini anlattı: Hepimiz öleceğiz, sallayalım gitsin

Brad Pitt neden etek giydiğini anlattı: Hepimiz öleceğiz, sallayalım gitsin

'Suikast Treni' filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Pitt, filmin prömiyerlerinden birinde giydiği ve çok konuşulan etek tercihinin ardındaki nedeni... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T13:54+0300

2022-08-02T13:54+0300

2022-08-02T13:54+0300

brad pitt

yaşam

etek

bullet train

film

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Ünlü aktör Brad Pitt, başrollerinden birinde yer aldığı 'Suikast Treni' (Bullet Train) filminin Almanya'daki prömiyerinde giymeyi tercih ettiği ve manşetlere taşınan keten eteğiyle ilgili açıklama yaptı. Filmin dün akşam ABD Los Angeles'taki galasında Variety sitesi muhabirine neden etek giymeyi tercih ettiğini anlatan Pitt, "Bilmem! Hepimiz bir gün öleceğiz, o zaman sallayalım gitsin" dedi. Oyuncu kadrosunda Pitt'le birlikte Bad Bunny, Joey King, Aaron Taylor- Johnson ve Brian Tyree Henry'nin yer aldığı film bu cuma vizyona giriyor.

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brad pitt, etek, bullet train, film