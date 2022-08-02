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Büyük beyaz köpek balığı eti yiyip videoya çeken Çinli sosyal medya fenomenine soruşturma
Büyük beyaz köpek balığı eti yiyip videoya çeken Çinli sosyal medya fenomenine soruşturma
Çin'de 'Tizi' adıyla bilinen bir sosyal medya fenomeni, 'hassas türler' kategorisinde büyük beyaz köpek balığı ailesinin bir üyesini pişirip yediği videosu... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T16:33+0300
2022-08-02T16:33+0300
köpekbalığı
dünya
çin
sosyal medya fenomeni
video
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Temmuz ortalarında paylaştığı ve sonrasında sildiği videosunda Tizi iki metre uzunluğundaki hayvanın yanında yatarken görülüyor. Tizi ardından köpek balığını ikiye bölüyor, etini marine ediyor ve barbeküde kızartıyor; bu sırada hayvanın kafası da sosta pişiyor. Sonrasında, 'kanca dişli köpek balığı' olarak tanıttığı hayvanın etini yemeye başlayan Tizi korkunç göründüğünü ama etin iyi olduğunu söylüyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği büyük beyaz köpek balıklarını 'hassas tür' sınıfına sokuyor. 'Hassas tür'ün bir üstü seviyesi ise 'nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan tür.' Büyük beyaz köpek balıkları Çin'de de koruma altındaki türler listesinde. Bu balıkların yasadışı olarak yakalanmasının 5 ila 10 yıl hapis cezası bulunuyor. Yakalşık 8 milyon takipçili Tizi köpek balığını 'resmi kanallarla' aldığını iddia etse de güvenlik yetkilileri bulgularla Tizi'nin söylediklerinin bağdaşmadığını açıkladı. Çin'de kurutulmuş yavru köpek balığı eti, kedi mamalarında kullanılıyor ve çevrimiçi olarak da satın alınabiliyor.
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köpekbalığı, çin, sosyal medya fenomeni, video

Büyük beyaz köpek balığı eti yiyip videoya çeken Çinli sosyal medya fenomenine soruşturma

16:33 02.08.2022
© AFP 2022 / JOSEPH PREZIOSOBüyük beyaz köpekbalığı
Büyük beyaz köpekbalığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / JOSEPH PREZIOSO
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Çin'de 'Tizi' adıyla bilinen bir sosyal medya fenomeni, 'hassas türler' kategorisinde büyük beyaz köpek balığı ailesinin bir üyesini pişirip yediği videosu yüzünden soruşturma altında.
Temmuz ortalarında paylaştığı ve sonrasında sildiği videosunda Tizi iki metre uzunluğundaki hayvanın yanında yatarken görülüyor. Tizi ardından köpek balığını ikiye bölüyor, etini marine ediyor ve barbeküde kızartıyor; bu sırada hayvanın kafası da sosta pişiyor. Sonrasında, 'kanca dişli köpek balığı' olarak tanıttığı hayvanın etini yemeye başlayan Tizi korkunç göründüğünü ama etin iyi olduğunu söylüyor.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği büyük beyaz köpek balıklarını 'hassas tür' sınıfına sokuyor. 'Hassas tür'ün bir üstü seviyesi ise 'nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan tür.'
Büyük beyaz köpek balıkları Çin'de de koruma altındaki türler listesinde. Bu balıkların yasadışı olarak yakalanmasının 5 ila 10 yıl hapis cezası bulunuyor.
Yakalşık 8 milyon takipçili Tizi köpek balığını 'resmi kanallarla' aldığını iddia etse de güvenlik yetkilileri bulgularla Tizi'nin söylediklerinin bağdaşmadığını açıkladı. Çin'de kurutulmuş yavru köpek balığı eti, kedi mamalarında kullanılıyor ve çevrimiçi olarak da satın alınabiliyor.
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