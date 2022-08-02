https://tr.sputniknews.com/20220802/cakarli-arac-ve-sahte-meclis-karti-bulunan-silah-kacakcisi-istanbulda-yakalandi-1059409431.html
Çakarlı araç ve sahte meclis kartı bulunan silah kaçakçısı İstanbul'da yakalandı
Çakarlı araç ve sahte meclis kartı bulunan silah kaçakçısı İstanbul'da yakalandı
İstanbul'da düzenlenen iki ayrı silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Operasyonda uzun namlulu tüfeklerin de aralarında olduğu çok sayıda silah... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T13:44+0300
2022-08-02T13:44+0300
2022-08-02T13:44+0300
türkiye
istanbul
kaçakçılık
çakar
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İstanbul'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine silah temini yaptığı belirlenen şüphelilere Bağcılar ve Kadıköy'de operasyon düzenledi.27 Temmuz günü Bağcılar'da gerçekleştirilen operasyonda, M.Y. ve E.B. gözaltına alındı. E.B. isimli şüphelinin kuryelik yaptığı, M.Y. isimli şüphelinin de dağıtımını yapmak üzere teslim aldığı esnada yakalandığı belirtildi.Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, 68 adet kurusıkıdan ateşli silaha çevrilmiş seri atış yapabilme özelliğine sahip ruhsatsız otomatik tabanca ve 68 adet şarjör ele geçirildi.Evde cephanelik çıktı29 Temmuz günü ise ekipler Kadıköy'e düzenlenen operasyonda ise suç örgütlerine uzun namlulu otomatik tüfek temin ettiği tespit edilen C.C. isimli şüpheli yakalandı.C.C.'nin kendisine polis süsü vererek çakarlı araç kullandığı ve sahte meclis kartı kullandığı tespit edildi.Yurtdışından getirdiği parçalarla evini silah atölyesine çevirdiği belirlenen C.C.'nin evinde ve aracında yapılan aramada, çok sayıda uzun namlulu otomatik tüfek, tabanca, av tüfeği, susturucu, şarjör ve mühimmat ele geçirildi.M.Y, E.B. ve C.C. isimli 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/tropik-hayvan-kacakcilarina-operasyon-62-gozalti-1057711210.html
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istanbul, kaçakçılık, çakar
Çakarlı araç ve sahte meclis kartı bulunan silah kaçakçısı İstanbul'da yakalandı
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İstanbul'da düzenlenen iki ayrı silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Operasyonda uzun namlulu tüfeklerin de aralarında olduğu çok sayıda silah ele geçirildi. Zanlılardan birinin çakarlı araç ve sahte meclis kartı kullandığı tespit edildi.
İstanbul'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine silah temini yaptığı belirlenen şüphelilere Bağcılar ve Kadıköy'de operasyon düzenledi.
27 Temmuz günü Bağcılar'da gerçekleştirilen operasyonda, M.Y. ve E.B. gözaltına alındı. E.B. isimli şüphelinin kuryelik yaptığı, M.Y. isimli şüphelinin de dağıtımını yapmak üzere teslim aldığı esnada yakalandığı belirtildi.
Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, 68 adet kurusıkıdan ateşli silaha çevrilmiş seri atış yapabilme özelliğine sahip ruhsatsız otomatik tabanca ve 68 adet şarjör ele geçirildi.
Evde cephanelik çıktı
29 Temmuz günü ise ekipler Kadıköy'e düzenlenen operasyonda ise suç örgütlerine uzun namlulu otomatik tüfek temin ettiği tespit edilen C.C. isimli şüpheli yakalandı.
C.C.'nin kendisine polis süsü vererek çakarlı araç kullandığı ve sahte meclis kartı kullandığı tespit edildi.
Yurtdışından getirdiği parçalarla evini silah atölyesine çevirdiği belirlenen C.C.'nin evinde ve aracında yapılan aramada, çok sayıda uzun namlulu otomatik tüfek, tabanca, av tüfeği, susturucu, şarjör ve mühimmat ele geçirildi.
M.Y, E.B. ve C.C. isimli 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.