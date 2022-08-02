CANLI | Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Ukrayna'ya silah tedarikini görüştü

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Sözcüsü Vadim Skibitskiy, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda ABD yapımı HIMARS roket sistemleri ile saldırı düzenlemeden önce belirledikleri hedefi ABD istibaratı ile istişare ettiklerini, karşı tarafın söz konusu hedeften memnun kalmaması halinde saldırının iptal edildiğini söyledi.
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Madrid'in Zaragoza'daki bir askeri üste bulunan Leopard tanklarını Ukrayna'ya teslim etme fikrinden vazgeçtiğini belirtti.
Rusya’da Yüksek Mahkeme, Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu’nu terör örgütü olarak kabul etti ve grubun Rusya’da faaliyet göstermesini yasakladı.
Belçika Maliye Bakanlığı, ülkenin Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına tabi Rus vatandaşları ve şirketlerine ait 50.5 milyar euro tutarında varlığı 6 ay süreliğine dondurduğunu açıkladı.
Ukrayna tahılının çıkarılmasıyla ilgili süreç hakkında konuşan Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, ilk iki haftalık deneme sürecinde günde en fazla 3 geminin çıkışına izin vereceklerini ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: