CANLI | Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Ukrayna'ya silah tedarikini görüştü

Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Ukrayna'ya silah tedarikini görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek NATO üyesi ülkelerden Ukrayna'ya ağır silah tedarikini ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, Jens Stoltenberg'i savaş alanındaki durum ve Ukrayna'nın NATO üyesi ülkelerden bir an önce daha fazla ağır silah alması gerektiği konusunda ayrıca bilgilendirdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Zelenskiy, ayrıca Madrid'deki NATO zirvesinde kabul edilen kapsamlı yardım paketinin parçası olan ölümcül olmayan askeri yardımın mümkün olan en kısa sürede yapılmasını talep etti.

Diğer yandan Stoltenberg'in de görüşmede, Ukrayna tahılının ihracatına ilişkin İstanbul'da imzalanan anlaşmaları ve Odessa'dan tahıl yüklü ilk geminin yola çıkmasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.