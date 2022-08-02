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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220802/canli--zelenskiy-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-ukraynaya-silah-tedarikini-gorustu-1059417272.html
CANLI | Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Ukrayna'ya silah tedarikini görüştü
CANLI | Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Ukrayna'ya silah tedarikini görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek NATO üyesi ülkelerden Ukrayna'ya ağır... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T16:34+0300
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg - Sputnik Türkiye

CANLI | Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Ukrayna'ya silah tedarikini görüştü

16:34 02.08.2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek NATO üyesi ülkelerden Ukrayna'ya ağır silah tedarikini ele aldı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Sözcüsü Vadim Skibitskiy, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda ABD yapımı HIMARS roket sistemleri ile saldırı düzenlemeden önce belirledikleri hedefi ABD istibaratı ile istişare ettiklerini, karşı tarafın söz konusu hedeften memnun kalmaması halinde saldırının iptal edildiğini söyledi.
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Madrid'in Zaragoza'daki bir askeri üste bulunan Leopard tanklarını Ukrayna'ya teslim etme fikrinden vazgeçtiğini belirtti.
Rusya’da Yüksek Mahkeme, Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu’nu terör örgütü olarak kabul etti ve grubun Rusya’da faaliyet göstermesini yasakladı.
Belçika Maliye Bakanlığı, ülkenin Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına tabi Rus vatandaşları ve şirketlerine ait 50.5 milyar euro tutarında varlığı 6 ay süreliğine dondurduğunu açıkladı.
Ukrayna tahılının çıkarılmasıyla ilgili süreç hakkında konuşan Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, ilk iki haftalık deneme sürecinde günde en fazla 3 geminin çıkışına izin vereceklerini ifade etti.
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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16:32 02.08.2022
Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Ukrayna'ya silah tedarikini görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek NATO üyesi ülkelerden Ukrayna'ya ağır silah tedarikini ele aldı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, Jens Stoltenberg'i savaş alanındaki durum ve Ukrayna'nın NATO üyesi ülkelerden bir an önce daha fazla ağır silah alması gerektiği konusunda ayrıca bilgilendirdi" ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre Zelenskiy, ayrıca Madrid'deki NATO zirvesinde kabul edilen kapsamlı yardım paketinin parçası olan ölümcül olmayan askeri yardımın mümkün olan en kısa sürede yapılmasını talep etti.
Diğer yandan Stoltenberg'in de görüşmede, Ukrayna tahılının ihracatına ilişkin İstanbul'da imzalanan anlaşmaları ve Odessa'dan tahıl yüklü ilk geminin yola çıkmasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.
16:28 02.08.2022
Batı Almanya'ya elektrik tedarik eden şirket, faturaları iki katından fazla artıracak
Batı Almanya'ya elektrik tedarik eden RheinEnergie şirketi, yıl sonuna kadar elektrik tarifelerinde ortalama yüzde 113 artışa gideceklerini duyurdu.
Augsburger Allgemeine gazetesinin aktardığına göre şirket, kararın gerekçesini geçen yıldan bu yana doğalgaz maliyetlerinde yaşanan yüzde 450'lik artışla açıkladı.
Böylelikle ortalama bir hanenin elektrik harcamasının yılda 960 euro'dan 2002 euro'ya çıkması bekleniyor.
Şirket, ağırlıklı olarak Köln ve çevresinde olmak üzere yaklaşık 2.5 milyon müşteriye hizmet sunuyor.
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