https://tr.sputniknews.com/20220802/cekmekoyde-park-gerginligi-9-kisi-gozaltina-alindi-1059418758.html
Çekmeköy'de park gerginliği: 9 kişi gözaltına alındı
Çekmeköy'de park gerginliği: 9 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da belediyenin park içerisindeki çalışmalarına karşı çıkan mahalle sakinleri ile polis arasında gerginlik çıktı. Yaşanan arbedede 9 kişi gözaltına... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T16:35+0300
2022-08-02T16:35+0300
2022-08-02T16:35+0300
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Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'de bulunan park içindeki çalışmalara karşı çıkan mahalle sakinleriyle polis arasında gerginlik yaşandı. Parkın yıkılmasını istemediklerini söyleyen 9 kişi gözaltına alındı.Çekmeköy'de parkın yeşil alan olarak kalmasını isteyen mahalle sakinleri bir süredir eylem yapıyordu.Grup, iş makinelerinin parka girmesini engellemek istedi, polis müdahale etti, 9 kişi gözaltına alındı.Çekmeköy Belediyesi ise parkın yerine semt pazarı yapılacağını, yeşil alanların korunacağını ve deprem toplanma alanı olarak kullanılacağını açıklamıştı.
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türkiye, istanbul, çekmeköy, park, polis
Çekmeköy'de park gerginliği: 9 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da belediyenin park içerisindeki çalışmalarına karşı çıkan mahalle sakinleri ile polis arasında gerginlik çıktı. Yaşanan arbedede 9 kişi gözaltına alındı.
Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'de bulunan park içindeki çalışmalara karşı çıkan mahalle sakinleriyle polis arasında gerginlik yaşandı. Parkın yıkılmasını istemediklerini söyleyen 9 kişi gözaltına alındı.
Çekmeköy'de parkın yeşil alan olarak kalmasını isteyen mahalle sakinleri bir süredir eylem yapıyordu.
Grup, iş makinelerinin parka girmesini engellemek istedi, polis müdahale etti, 9 kişi gözaltına alındı.
Çekmeköy Belediyesi ise parkın yerine semt pazarı yapılacağını, yeşil alanların korunacağını ve deprem toplanma alanı olarak kullanılacağını açıklamıştı.