https://tr.sputniknews.com/20220802/cekmekoyde-park-gerginligi-9-kisi-gozaltina-alindi-1059418758.html

Çekmeköy'de park gerginliği: 9 kişi gözaltına alındı

Çekmeköy'de park gerginliği: 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da belediyenin park içerisindeki çalışmalarına karşı çıkan mahalle sakinleri ile polis arasında gerginlik çıktı. Yaşanan arbedede 9 kişi gözaltına... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T16:35+0300

2022-08-02T16:35+0300

2022-08-02T16:35+0300

türkiye

türkiye

istanbul

çekmeköy

park

polis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059418443_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_2fb1d252a5eb8e1244d128ec55bc4809.jpg

Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'de bulunan park içindeki çalışmalara karşı çıkan mahalle sakinleriyle polis arasında gerginlik yaşandı. Parkın yıkılmasını istemediklerini söyleyen 9 kişi gözaltına alındı.Çekmeköy'de parkın yeşil alan olarak kalmasını isteyen mahalle sakinleri bir süredir eylem yapıyordu.Grup, iş makinelerinin parka girmesini engellemek istedi, polis müdahale etti, 9 kişi gözaltına alındı.Çekmeköy Belediyesi ise parkın yerine semt pazarı yapılacağını, yeşil alanların korunacağını ve deprem toplanma alanı olarak kullanılacağını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220517/karaismailoglu-bir-iett-otobusunu-isletemeyen-zihniyetin-yesil-alana-karsi-cikmasi-sacmalik-1056447618.html

türkiye

istanbul

çekmeköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, istanbul, çekmeköy, park, polis