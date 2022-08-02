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CHP'li Altay: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal
CHP'li Altay: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Altay, "Gönüllerdeki aday falan değil... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T06:18+0300
2022-08-02T06:18+0300
2022-08-02T06:29+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
engin altay
seçim
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, FOX TV'de katıldığı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altay yaptığı açıklamada, "Erdoğan, 3'üncü parti olmak istiyorsa seçimi kasım ayında yapar. Eğer seçimi mayıs ya da haziran ayında yaparsa 5'inci parti olursa dua etsin" ifadelerini kullandı.Kasım ayında seçim olma ihtimalinin hâlâ olduğunu söyleyen Altay, "Her şeye rağmen yaz geçiyor. Elektrik faturaları düştü, doğalgaz kombi yakmıyoruz ama bu kış böyle geçmez" ifadelerini kullandı.Altay, "Ben 6'lı masanın adayını 6'lı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum ama CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal" dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, engin altay, seçim
CHP'li Altay: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal
06:18 02.08.2022 (güncellendi: 06:29 02.08.2022) Abone ol
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Altay, "Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, FOX TV'de katıldığı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Altay yaptığı açıklamada, "Erdoğan, 3'üncü parti olmak istiyorsa seçimi kasım ayında yapar. Eğer seçimi mayıs ya da haziran ayında yaparsa 5'inci parti olursa dua etsin" ifadelerini kullandı.
Kasım ayında seçim olma ihtimalinin hâlâ olduğunu söyleyen Altay, "Her şeye rağmen yaz geçiyor. Elektrik faturaları düştü, doğalgaz kombi yakmıyoruz ama bu kış böyle geçmez" ifadelerini kullandı.
Altay, "Ben 6'lı masanın adayını 6'lı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum ama CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal" dedi.