Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220802/ciftlik-bank-davasinda-yeni-iddianame-1059396919.html
Çiftlik Bank davasında yeni iddianame
Çiftlik Bank davasında yeni iddianame
Milyonlarca liralık vurgun çetesi Çiftlik Bank sistemine ilişkin yürütülen 4'üncü soruşturmada sona gelindi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Mehmet... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T08:48+0300
2022-08-02T08:48+0300
türkiye
çiftlik bank
iddianame
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1044905661_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a4e22e9a7fdb7f40904c9c36fc8f1f1f.jpg
Çiftlik Bank vurgununun detayları hazırlanan 4'üncü iddianameyle bir kez daha gözler önüne serildi.Mehmet ve Fatih Aydın kardeşler yıllarca firariydi. Geçtiğimiz yıl peş peşe teslim oldular. Ardından birçok Çiftlik bank mağduru şikayet için soluğu adliyede aldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlikbank sistemine ilişkin 4'üncü soruşturmayı başlattı.Dava sayısı 4'e çıktıAydın'ın "Örgüt kurma ve yönetme", " Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" işlediği suçlar olarak kayıtlara geçti.Titizlikle yürütülen soruşturmada deliller ışığında bir örgüt şeması da çıkarıldı. Elebaşı koltuğunda Mehmet Aydın'ın olduğuna dikkat çekildi. 16 şüphelinin ise örgüt yöneticisi olduğu öne sürüldü.110 kişi 1 milyon 53 bin lira dolandırıldı 110 müşteki için bilirkişi dosyaya raporunu sundu. Dolandırıcılığın miktarı 1 milyon 537 bin 685 lira olarak belirlendi.TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, savcılık, zanlıların katılımcıları teşvik için referans sistemiyle üyelik başlatıp, havuzda toplanan miktarı eski üyelere kazanç olarak dağıttığını vurguladı.Kâr hissi uyandırdılarİddianamede, kullanıcılara ilk aşamada kar ediyormuş hissi verildiğine dikkat çekildi. Ancak firmanın aslında bir gelirinin olmadığına değinildi.Sonradan oluşturulan çiftlik ve tesislerin güven duygusunu artırmak için yapıldığı aktarıldı.Çiftlik Bank dolandırıcılığına ilişkin davalar Anadolu 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Davalarda toplam 4 bin 559 kişi müşteki sıfatıyla yer alıyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1044905661_81:0:1148:800_1920x0_80_0_0_692826f86c85d2c2077ee26f7394c19c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çiftlik bank, iddianame

Çiftlik Bank davasında yeni iddianame

08:48 02.08.2022
© AA'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Milyonlarca liralık vurgun çetesi Çiftlik Bank sistemine ilişkin yürütülen 4'üncü soruşturmada sona gelindi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında iddianameyi hazırladı.
Çiftlik Bank vurgununun detayları hazırlanan 4'üncü iddianameyle bir kez daha gözler önüne serildi.
Mehmet ve Fatih Aydın kardeşler yıllarca firariydi. Geçtiğimiz yıl peş peşe teslim oldular. Ardından birçok Çiftlik bank mağduru şikayet için soluğu adliyede aldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlikbank sistemine ilişkin 4'üncü soruşturmayı başlattı.

Dava sayısı 4'e çıktı

Aydın'ın "Örgüt kurma ve yönetme", " Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" işlediği suçlar olarak kayıtlara geçti.
Titizlikle yürütülen soruşturmada deliller ışığında bir örgüt şeması da çıkarıldı. Elebaşı koltuğunda Mehmet Aydın'ın olduğuna dikkat çekildi. 16 şüphelinin ise örgüt yöneticisi olduğu öne sürüldü.

110 kişi 1 milyon 53 bin lira dolandırıldı

110 müşteki için bilirkişi dosyaya raporunu sundu. Dolandırıcılığın miktarı 1 milyon 537 bin 685 lira olarak belirlendi.
TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, savcılık, zanlıların katılımcıları teşvik için referans sistemiyle üyelik başlatıp, havuzda toplanan miktarı eski üyelere kazanç olarak dağıttığını vurguladı.

Kâr hissi uyandırdılar

İddianamede, kullanıcılara ilk aşamada kar ediyormuş hissi verildiğine dikkat çekildi. Ancak firmanın aslında bir gelirinin olmadığına değinildi.
Sonradan oluşturulan çiftlik ve tesislerin güven duygusunu artırmak için yapıldığı aktarıldı.
Çiftlik Bank dolandırıcılığına ilişkin davalar Anadolu 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Davalarda toplam 4 bin 559 kişi müşteki sıfatıyla yer alıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала