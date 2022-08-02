https://tr.sputniknews.com/20220802/cin-disisleri-bakanligi-pelosinin-ziyareti-atesle-oynamak-gibi-son-derece-tehlikeli-1059423203.html

Çin Savunma Bakanlığı: Çin Halk Kurtuluş Ordusu, hedefe yönelik bir seri askeri operasyon başlatacak

Çin Savunma Bakanlığı: Çin Halk Kurtuluş Ordusu, hedefe yönelik bir seri askeri operasyon başlatacak

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Tayvan'a ulaştı. ABD'yi bölgedeki provokatif politikaları nedeniyle bir kez daha uyaran Çin, "Ateşle oynayan kendini... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T18:43+0300

2022-08-02T18:43+0300

2022-08-02T19:51+0300

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin tüm uyarılarına rağmen beraberinde 5 kongre üyesi ile birlikte Tayvan'ın başkenti Taipei'de.Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin bu ziyaretini 'ateşle' oynamaya benzeterek, "Ateşle oynayan kendini yakar" dedi.Bakanlık, Pelosi'yi taşıyan uçağın Tayvan'a ulaşmasının hemen ardından yayımladığı açıklamada, Çin muhalefetine ve protestolarına rağmen yapılan ziyaretin "tek Çin" ilkesinin ve Çin-ABD diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütleri ciddi şekilde ihlal ettiğini ifade etti.Çin'in ziyarete karşı olduğunun, kınadığının ve ABD'yi protesto ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın altını oyduğu, Tayvan bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış mesaj verdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:ABD'nin 1979'da imzalanan Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Çin-ABD Ortak Bildirisi'nde ÇHC hükümetini Çin'in tek meşru temsilcisi olarak tanıdığını ve bu bağlamda Tayvan halkı ile kültürel, ticari ve diğer gayrı resmi ilişkilerini sürdürmeyi vaat ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:Çin Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun alarm durumuna geçtiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Öte yandan Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bu akşam başlayan tatbikat kapsamında Tayvan'ın doğusundaki sularda nükleer başlıksız füzelerle atış yapılacağını açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20220802/pelosinin-3-dunya-savasi-cikarabilecek-tayvan-ziyareti-cin-su-35leri-tayvan-bogazina-yoneldi--1059420810.html

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