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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan yakınlarındaki 3 bölgede askeri tatbikata başladı
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan yakınlarındaki 3 bölgede askeri tatbikata başladı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'a ziyareti sonrası Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan yakınlarındaki 3 askeri bölgede tatbikatlarına başladı. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T20:49+0300
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tayvan
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin tüm uyarılarına rağmen beraberinde 5 kongre üyesi ile birlikte Tayvan'ın başkenti Taipei'ye ulaşmasından birkaç saat sonra Çin Halk Ordusu, 3 farklı bölgede askeri tatbikata başladı. Tatbikata ait ilk görüntüler Çin'deki yerel televizyonlarda yayınlandı.Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan çevresindeki 6 bölgede gerçek mühimmatla askeri atış tatbikatları düzenleyeceğini gün içinde duyurmuştu.Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu alarm durumuna geçirildi, ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlı bir şekilde savunmak, ayrıca dış güçlerin müdahalesini ve ‘bağımsız Tayvan’ın’ ayrılıkçı komplosunu kararlılıkla engellemek amacıyla hedefe yönelik bir seri askeri operasyon başlatacak" ifadeleri kullanılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220802/cin-disisleri-bakanligi-pelosinin-ziyareti-atesle-oynamak-gibi-son-derece-tehlikeli-1059423203.html
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çin, abd, nancy pelosi, tayvan, asya, askeri tatbikat

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan yakınlarındaki 3 bölgede askeri tatbikata başladı

20:49 02.08.2022 (güncellendi: 21:21 02.08.2022)
© REUTERS / Thomas PeterÇin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© REUTERS / Thomas Peter
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'a ziyareti sonrası Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan yakınlarındaki 3 askeri bölgede tatbikatlarına başladı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin tüm uyarılarına rağmen beraberinde 5 kongre üyesi ile birlikte Tayvan'ın başkenti Taipei'ye ulaşmasından birkaç saat sonra Çin Halk Ordusu, 3 farklı bölgede askeri tatbikata başladı.

Tatbikata ait ilk görüntüler Çin'deki yerel televizyonlarda yayınlandı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan çevresindeki 6 bölgede gerçek mühimmatla askeri atış tatbikatları düzenleyeceğini gün içinde duyurmuştu.

Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu alarm durumuna geçirildi, ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlı bir şekilde savunmak, ayrıca dış güçlerin müdahalesini ve ‘bağımsız Tayvan’ın’ ayrılıkçı komplosunu kararlılıkla engellemek amacıyla hedefe yönelik bir seri askeri operasyon başlatacak" ifadeleri kullanılmıştı.
Çin ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
DÜNYA
Çin Savunma Bakanlığı: Çin Halk Kurtuluş Ordusu, hedefe yönelik bir seri askeri operasyon başlatacak
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