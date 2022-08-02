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https://tr.sputniknews.com/20220802/cinin-bm-daimi-temsilcisinden-pelosinin-olasi-tayvan-ziyaretine-tepki-iliskileri-baltalayacaktir-1059393872.html
Çin'in BM Daimi Temsilcisi'nden Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine tepki: İlişkileri baltalayacaktır
Çin'in BM Daimi Temsilcisi'nden Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine tepki: İlişkileri baltalayacaktır
Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesinin Çin’in egemenliğine... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
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BM Güvenlik Konseyi ağustos ayı dönem başkanlığının Çin’e geçmesi dolayısıyla basın toplantısı düzenleyen Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Pelosi’nin Hint-Pasifik temasları çerçevesinde Tayvan ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Zhang, Pelosi’nin olası Tayvan ziyareti için, "Böyle bir ziyaret, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü ile Tayvan Boğazı'ndaki barış ve güvenliğin sarsılmasına yol açacaktır ve Pekin ile Washington arasındaki ilişkileri baltalayacaktır" ifadelerini kullandı.Pelosi’nin ziyaretinin Çin için büyük bir tehlike ve provokasyon oluşturacağını ve bunun için kararlı önlemler alacaklarını belirten Zhang, ABD’yi ülkesinin toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etti.Zhang, "Tayvan, ülkemin herhangi bir ülkeyle ilişkilerinde kırmızı çizgidir. Bu konuda kati bir tavır alıyoruz ve ülkemizin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmak için mümkün olan her şeyi yapmaya kararlıyız" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220801/the-china-times-pelosi-tayvani-yarin-ziyaret-edebilir-1059367665.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, nancy pelosi, abd, tayvan

Çin'in BM Daimi Temsilcisi'nden Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine tepki: İlişkileri baltalayacaktır

03:08 02.08.2022
© REUTERS / Leah MillisNancy Pelosi
Nancy Pelosi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© REUTERS / Leah Millis
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Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesinin Çin’in egemenliğine zarar vereceğini söyledi.
BM Güvenlik Konseyi ağustos ayı dönem başkanlığının Çin’e geçmesi dolayısıyla basın toplantısı düzenleyen Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Pelosi’nin Hint-Pasifik temasları çerçevesinde Tayvan ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Zhang, Pelosi’nin olası Tayvan ziyareti için, "Böyle bir ziyaret, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü ile Tayvan Boğazı'ndaki barış ve güvenliğin sarsılmasına yol açacaktır ve Pekin ile Washington arasındaki ilişkileri baltalayacaktır" ifadelerini kullandı.
Pelosi’nin ziyaretinin Çin için büyük bir tehlike ve provokasyon oluşturacağını ve bunun için kararlı önlemler alacaklarını belirten Zhang, ABD’yi ülkesinin toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etti.
Zhang, "Tayvan, ülkemin herhangi bir ülkeyle ilişkilerinde kırmızı çizgidir. Bu konuda kati bir tavır alıyoruz ve ülkemizin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmak için mümkün olan her şeyi yapmaya kararlıyız" dedi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, olası Tayvan ziyareti bakımından yakından takip edilen Hint-Pasifik turunun ilk ayağında Singapur'da Başbakan Lee Hsien Loong (sağda) ile görüşürken - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
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CNN: Pelosi, Tayvan'ı ziyaret edecek
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