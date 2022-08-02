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https://tr.sputniknews.com/20220802/cumhurbaskani-erdogan-libya-temsilciler-meclisi-baskani-salihi-kabul-etti-1059420928.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T17:46+0300
2022-08-02T17:46+0300
türkiye
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti

17:46 02.08.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.
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