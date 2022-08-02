https://tr.sputniknews.com/20220802/cumhurbaskani-erdogan-libya-temsilciler-meclisi-baskani-salihi-kabul-etti-1059420928.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T17:46+0300
2022-08-02T17:46+0300
2022-08-02T17:46+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.