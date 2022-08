https://tr.sputniknews.com/20220802/deriteks-sendikasi-etf-fabrikada-sacla-etrafimizi-kapatiyorlar-haklarimizi-alana-kadar-buradayiz-1059409137.html

Deriteks Sendikası: ETF Fabrika'da sacla etrafımızı kapatıyorlar, haklarımızı alana kadar buradayız

Deriteks Sendikası: ETF Fabrika’da sacla etrafımızı kapatıyorlar, haklarımızı alana kadar buradayız

Deriteks Sendikası Tuzla Şube Sekreteri Pembe Maden, ETF Tekstil Fabrikası'ndaki eylem konusunda "Sacla etrafımızı kapatıyorlar. Giriş çıkışları yasaklıyorlar... 02.08.2022

Deriteks Sendikası Tuzla Şube Sekreteri Pembe Maden, ETF Tekstil fabrikasında işçilerin eylemini, kendilerine verilen teklifleri ve işverenin fabrikayı sac ile kapatmasını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Maden, firmanın kapanma aşamasına nasıl geldiğini “Ben daha önce aynı fabrikada 13 yıl emek verdim. Daha sonrasında şubeye seçildiğim için geçtim. Yaklaşık ETF geçmişim 15 seneye dayanıyor. Sema arkadaşımızın ve sizin bahsettiğiniz gibi burası fason üretim yapıyor ama kapasitesinin üstünde mal aldığı için diğer küçük fasonlara yaptırıyordu. Daha fazla para kazanma hırsı maalesef sonuçları bu noktalara getirdi. Normalde yıllık 5.5 milyon kapasitesi olan bir fabrika 8.5 milyon kapasite ile çalışıyordu. Ondan dolayı fasonlara veriyordu. Fasonlarda yakalatınca markalar üretimi çekmek zorunda kaldı. Çok kez uyarıldılar. En sonunda markalar da pes etti. Üretimi çekmeye başladılar. 3.5 milyonla bile bu fabrika kendini döndürebiliyorken para hırsı ile yatırımlar başka yerlere kaydırıldı. Oteller yapıldı” diye açıkladı.‘Tüm alacaklarının yüzde 30-40’ı arası vermeyi teklif ettiler, kimse bunu kabul etmedi’Çalışanların eylem kararını nasıl aldığını anlatan Maden, firmanın işçilere karşı tutumunu “Buradaki süreç aslında pandeminin başından bu yana başladı ama buradaki arkadaşlarımız pandemide hem çalıştılar hem fedakarlıklar yaptılar. ‘İkramiyelerini ödemeyeceğim’ dendi. Öteledik. ‘Madem fabrikamız bu kadar kötü, idare edelim. Fabrikamız kapanmasın. Üretime devam edelim, biz idare ederiz’ dediler. Bir ay öncesi 30 Haziran’da sendikayı çağırdıklarında toplantı yaptık. 31 Temmuz itibariyle kapatacağını söyledi. İşçilerin tüm haklarını alacağını Genel Müdür Yardımcısı insanların karşısına çıkıp söyledi. Aynı gün içerisinde 19 arkadaşımızı işten çıkarttılar. Ertesi gün arabulucu eşliğinde gittiğimizde teklifleri gördük ve gerçekten şok olduk. Tüm alacaklarının yüzde 30-40’ı arası vermeyi teklif ettiler. Sabit bir rakam da yok. Hepsi kişiye göre değişmiş. Kimse bunu kabul etmedi. Birkaç gün çıkan arkadaşlarımızla birlikte kapının önünde direniş yaptık. O insanlar da ev geçindiriyor. Zaten davaları açıldı. Vekaletleri alındı ve resmi arabulucuya gidildi. İçerideki arkadaşlarımızın sürecinde tırın çıkmaması ve malın yüklenmemesi için onlar da işi bıraktı. Biz o gün hemen geldik. Bugün 12. gün ve 12 gündür içeride üretim yok. Biz haklarımızı alana kadar sendika olarak buradayız” diye betimledi.‘Çalışma Bakanımızın bilgisi var, ilgileneceğini Genel Başkan Yardımcımıza bizatihi söyledi’Maden, fabrikanın etrafının sacla kapatılmakta olduğunu ve Çalışma Bakanı’nın konu ile ilgileneceğini “Toplantıya katılacaktım. Sabah bir telefonla uyandım: Kapıya çok büyük bir demir kapı yaptılar. Sacla etrafımızı kapatıyorlar. Giriş çıkışları yasaklıyorlar. Şu an ustalar çalışıyor ve bütün arkadaşlarımız gelmeye başladı. Bu şekilde bir süreç yaşıyoruz. Yolun kenarını tümüyle saclarla kaplıyor. Biz içerideyiz ve çıkmayacağız. Bu kadar işçinin burada emeği var. Şu anda içeride 50 kişiyiz ve diğer arkadaşlarımız geliyor. 50 kişi ile kalmayacak, şu an tam kapatamıyorlar. Kapıda çalışma var. Cumhuriyet Halk Partisi geldi. HDP geldi. Dernekler geldi. Emek Partisi geldi. Birçok derneklerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelindi. Bugün de Deva Partisi’nin geleceğini biliyorum. Onun dışında iktidarda olan partiye her şekilde yazıyoruz. Ulaşmaya çalışıyoruz. Çalışma Bakanımızın bununla ilgili bilgisi var. İlgileneceğini Genel Başkan Yardımcımıza bizatihi söyledi. Biz de bekliyoruz. İnşallah bir gelişme olur” diye aktardı.

