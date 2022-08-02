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Direksiyon başındaki halk otobüsü şoförüne yumruk attı
Direksiyon başındaki halk otobüsü şoförüne yumruk attı
Düzce'de, halk otobüsünün kalkış saatini otobüste beklemek isteyen Ali Demir, olumsuz cevap aldı. Araç hareket ettikten sonra şoför Tuncay Başaran’a direksiyon... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T20:16+0300
2022-08-02T20:16+0300
2022-08-02T20:16+0300
türkiye
düzce
halk otobüsü
ali demir
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Şehir merkezinde yolcu taşıyan özel halk otobüsünde meydana gelen olayda, otobüs şoförü Tuncay Başaran, durak önüne park edip hareket saatini beklemeye başladı.Yolcu Ali Demir, kalkış saatini otobüste beklemek istediğini söyledi. Ancak Başaran, bunun yasak olduğunu söyledi. Otobüs hareket ettikten sonra Tuncay Başaran ve Ali Demir arasında tartışma çıktı. Diğer yolcuların araya girmesiyle Ali Demir kenara alındı, otobüs şoförü ise D-655 kara yolu üzerinde otobüsü durdurdu. Durumu polise bildiren Tuncay Başaran'ın şikayetiyle Çoban mevkisinde durdurulan otobüsün yolcuları başka otobüsle gidecekleri yere ulaştırıldı. Tuncay Başaran ve Ali Demir polis ekipleriyle ifadeleri için Yenikent Polis Merkezi'ne götürüldü. Ali Demir, polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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düzce, halk otobüsü, ali demir
Direksiyon başındaki halk otobüsü şoförüne yumruk attı
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Düzce'de, halk otobüsünün kalkış saatini otobüste beklemek isteyen Ali Demir, olumsuz cevap aldı. Araç hareket ettikten sonra şoför Tuncay Başaran’a direksiyon başında yumruk attı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Şehir merkezinde yolcu taşıyan özel halk otobüsünde meydana gelen olayda, otobüs şoförü Tuncay Başaran, durak önüne park edip hareket saatini beklemeye başladı.
Yolcu Ali Demir, kalkış saatini otobüste beklemek istediğini söyledi. Ancak Başaran, bunun yasak olduğunu söyledi. Otobüs hareket ettikten sonra Tuncay Başaran ve Ali Demir arasında tartışma çıktı.
Diğer yolcuların araya girmesiyle Ali Demir kenara alındı, otobüs şoförü ise D-655 kara yolu üzerinde otobüsü durdurdu.
Durumu polise bildiren Tuncay Başaran'ın şikayetiyle Çoban mevkisinde durdurulan otobüsün yolcuları başka otobüsle gidecekleri yere ulaştırıldı.
Tuncay Başaran ve Ali Demir polis ekipleriyle ifadeleri için Yenikent Polis Merkezi'ne götürüldü. Ali Demir, polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.