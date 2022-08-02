https://tr.sputniknews.com/20220802/dogalgaz-tedarikiyle-ilgili-sorunlar-almanyadaki-krematoryumlarin-faaliyetini-zora-sokabilir-1059431988.html
‘Doğalgaz tedarikiyle ilgili sorunlar Almanya’daki krematoryumların faaliyetini zora sokabilir’
‘Doğalgaz tedarikiyle ilgili sorunlar Almanya’daki krematoryumların faaliyetini zora sokabilir’
Almanya’daki krematoryumların, Rusya’dan doğalgaz arzındaki sorunlar nedeniyle zor durumla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T22:24+0300
2022-08-02T22:24+0300
2022-08-02T22:27+0300
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enerji
krematoryum
rusya
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Almanya Cenaze Evleri Derneği’nin verilerine göre, Almanya'da her yıl ölen yaklaşık bir milyon insanın yaklaşık dörtte üçü yakılıyor. Dernek Başkanı Stefan Neuser'e göre, diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında bu oran çok yüksek.Alman Ceset Yakma Konsorsiyumu Başkanı Svend-York Sobolevski, gaz arzıyla ilgili sorunların yaşanması durumunda, ölü yakma sektörünün öncelikli olması gerektiğini kaydederek, “Ölümü iptal edemezsiniz” dedi.Zamanla krematoryumlarda doğalgazın yerini elektriğin alabileceği kaydedilirken yetkili makamların izin vermesi durumunda ceset yakma sıcaklığını 850’den 750’ye düşürerek doğalgazda yüzde 10-20 tasarruf sağlayabilecekleri vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220722/almanya-disisleri-bakani-rusyadan-gaz-sevkiyati-dondurulursa-halk-ayaklanmalariyla-mesgul-oluruz--1058996626.html
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almanya, enerji, krematoryum, rusya
‘Doğalgaz tedarikiyle ilgili sorunlar Almanya’daki krematoryumların faaliyetini zora sokabilir’
22:24 02.08.2022 (güncellendi: 22:27 02.08.2022) Abone ol
Almanya’daki krematoryumların, Rusya’dan doğalgaz arzındaki sorunlar nedeniyle zor durumla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
Almanya Cenaze Evleri Derneği’nin verilerine göre, Almanya'da her yıl ölen yaklaşık bir milyon insanın yaklaşık dörtte üçü yakılıyor. Dernek Başkanı Stefan Neuser'e göre, diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında bu oran çok yüksek.
Alman Ceset Yakma Konsorsiyumu Başkanı Svend-York Sobolevski, gaz arzıyla ilgili sorunların yaşanması durumunda, ölü yakma sektörünün öncelikli olması gerektiğini kaydederek, “Ölümü iptal edemezsiniz” dedi.
Zamanla krematoryumlarda doğalgazın yerini elektriğin alabileceği kaydedilirken yetkili makamların izin vermesi durumunda ceset yakma sıcaklığını 850’den 750’ye düşürerek doğalgazda yüzde 10-20 tasarruf sağlayabilecekleri vurgulandı.