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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220802/dogalgaz-tedarikiyle-ilgili-sorunlar-almanyadaki-krematoryumlarin-faaliyetini-zora-sokabilir-1059431988.html
‘Doğalgaz tedarikiyle ilgili sorunlar Almanya’daki krematoryumların faaliyetini zora sokabilir’
‘Doğalgaz tedarikiyle ilgili sorunlar Almanya’daki krematoryumların faaliyetini zora sokabilir’
Almanya’daki krematoryumların, Rusya’dan doğalgaz arzındaki sorunlar nedeniyle zor durumla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T22:24+0300
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ukrayna krizi
almanya
enerji
krematoryum
rusya
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Almanya Cenaze Evleri Derneği’nin verilerine göre, Almanya'da her yıl ölen yaklaşık bir milyon insanın yaklaşık dörtte üçü yakılıyor. Dernek Başkanı Stefan Neuser'e göre, diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında bu oran çok yüksek.Alman Ceset Yakma Konsorsiyumu Başkanı Svend-York Sobolevski, gaz arzıyla ilgili sorunların yaşanması durumunda, ölü yakma sektörünün öncelikli olması gerektiğini kaydederek, “Ölümü iptal edemezsiniz” dedi.Zamanla krematoryumlarda doğalgazın yerini elektriğin alabileceği kaydedilirken yetkili makamların izin vermesi durumunda ceset yakma sıcaklığını 850’den 750’ye düşürerek doğalgazda yüzde 10-20 tasarruf sağlayabilecekleri vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220722/almanya-disisleri-bakani-rusyadan-gaz-sevkiyati-dondurulursa-halk-ayaklanmalariyla-mesgul-oluruz--1058996626.html
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almanya, enerji, krematoryum, rusya

‘Doğalgaz tedarikiyle ilgili sorunlar Almanya’daki krematoryumların faaliyetini zora sokabilir’

22:24 02.08.2022 (güncellendi: 22:27 02.08.2022)
© AFP 2022 / JENS SCHLUETERkrematoryum
krematoryum - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / JENS SCHLUETER
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Almanya’daki krematoryumların, Rusya’dan doğalgaz arzındaki sorunlar nedeniyle zor durumla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
Almanya Cenaze Evleri Derneği’nin verilerine göre, Almanya'da her yıl ölen yaklaşık bir milyon insanın yaklaşık dörtte üçü yakılıyor. Dernek Başkanı Stefan Neuser'e göre, diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında bu oran çok yüksek.
Alman Ceset Yakma Konsorsiyumu Başkanı Svend-York Sobolevski, gaz arzıyla ilgili sorunların yaşanması durumunda, ölü yakma sektörünün öncelikli olması gerektiğini kaydederek, “Ölümü iptal edemezsiniz” dedi.
Zamanla krematoryumlarda doğalgazın yerini elektriğin alabileceği kaydedilirken yetkili makamların izin vermesi durumunda ceset yakma sıcaklığını 850’den 750’ye düşürerek doğalgazda yüzde 10-20 tasarruf sağlayabilecekleri vurgulandı.
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
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