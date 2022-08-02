https://tr.sputniknews.com/20220802/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059397083.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Bankalararası piyasada dolar/TL 17.95'in altında seyrediyor. Euro/TL 18.43 seviyesinde hareket ediyor. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T09:12+0300

2022-08-02T09:12+0300

2022-08-02T09:19+0300

ekonomi

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Dolar/TL, yılın zirvesine yakın seyretmeye devam ediyor.Bankalararası piyasada dolar/TL 17.95'in altında seyrediyor. Kur geçen hafta 17.9750 ile 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi görmüştü. Euro/TL 18.43 seviyesinde hareket ediyor.Uluslararası piyasalarda dolar, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımı hızını keseceği beklentisiyle yen karşısında iki ayın dip seviyesine geriledi. Dolar endeksi 1052'ye kadar indi.Yatırımcılar Fed'in enflasyonu düşürecek keskin faiz artırımlarından uzaklaşarak ekonomik büyümedeki yavaşlamaya odaklanacağını bekliyor.Gözler yarın açıklanacak enflasyondaİç piyasada bu hafta gözler yarın açıklanacak enflasyon rakamlarında olacak. Enflasyon haziran sonu itibariyle yıllık bazda yüzde 78,62 seviyesine yükselmişti.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatlarında yükseliş görülüyor.Küresel resesyon endişeleriyle gerileyen dolar ve ABD Hazine getirilerine paralel olarak altın uluslararası piyasalarda üst üste beşinci seansta da kazanım elde etti ve bir ayın zirvesine yükseldi.Altının onsu spot piyasada 5 Temmuz'dan beri en yüksek seviye olan 1.789.39 doları gördü. Altının onsu 1772 dolardan işlem görüyor.İç piyasada gram altın 1022 lira, çeyrek altın 1672 lira, cumhuriyet altını 6 bin 878 liradan işlem görüyor.

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