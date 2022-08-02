https://tr.sputniknews.com/20220802/elektrik-diregindeki-akima-kapilan-3-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1059407742.html

Elektrik direğindeki akıma kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Elektrik direğindeki akıma kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Malatya'da sokakta oynarken elektrik direğindeki akıma kapılan 3 yaşındaki Hiranur yaşamını yitirdi. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T13:32+0300

2022-08-02T13:32+0300

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Malatya’da elektrik direğindeki akıma kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Kurtuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Hiranur Dilek arkadaşları ile evlerinin önünde oyun oynarken bölgede bulunan aydınlatma direğinden akıma kapıldı.Durumun fark edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Hastanedeki işlemlerinin ardından cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan Hiranur Dilek'un cenazesi buradan alınarak gözyaşları arasında Kurtuşağı Mahallesi’nde defnedildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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