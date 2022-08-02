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https://tr.sputniknews.com/20220802/enerji-bakani-donmez-akkuyu-konusunda-iki-tarafin-da-iddialarini-degerlendiriyoruz-1059403366.html
Enerji Bakanı Dönmez: Akkuyu konusunda iki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz
Enerji Bakanı Dönmez: Akkuyu konusunda iki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz. Bu konuda... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T12:02+0300
2022-08-02T12:16+0300
türkiye
fatih dönmez
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
anastasia zoteeva
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz. Bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacağız" dedi.Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi'nde çalışan ve yüzde 80'ini Türk vatandaşlarının oluşturduğu geniş Rus-Türk ekibinin ortak çabalarıyla proje hedefine ulaşacaklarını dile getirerek, "Başaracağız ve Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini 2023 yılında tamamlayacağız" ifadelerine yer vermişti.
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fatih dönmez, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), anastasia zoteeva

Enerji Bakanı Dönmez: Akkuyu konusunda iki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz

12:02 02.08.2022 (güncellendi: 12:16 02.08.2022)
© AAAkkuyu NGS
Akkuyu NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz. Bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacağız" açıklamasında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz. Bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacağız" dedi.
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi'nde çalışan ve yüzde 80'ini Türk vatandaşlarının oluşturduğu geniş Rus-Türk ekibinin ortak çabalarıyla proje hedefine ulaşacaklarını dile getirerek, "Başaracağız ve Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini 2023 yılında tamamlayacağız" ifadelerine yer vermişti.
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