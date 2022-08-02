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https://tr.sputniknews.com/20220802/erdogan-2022-kpss-oturumundaki-bazi-sorulara-iliskin-iddialarla-ilgili-inceleme-talimati-verdi-1059426327.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS oturumuna ilişkin iddialarla ilgili inceleme talimatı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS oturumuna ilişkin iddialarla ilgili inceleme talimatı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili inceleme talimatı verdi. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kpss
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
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2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, daha önce bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur." denildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220802/osymden-kpss-aciklamasi-ortaya-atilan-iddialar-asilsiz-1059415962.html
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kpss, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS oturumuna ilişkin iddialarla ilgili inceleme talimatı verdi

20:15 02.08.2022 (güncellendi: 20:42 02.08.2022)
© AAYKS, ÖSYM, sınav
YKS, ÖSYM, sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili inceleme talimatı verdi.
2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, daha önce bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur." denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.
ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
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