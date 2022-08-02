https://tr.sputniknews.com/20220802/erdogan-2022-kpss-oturumundaki-bazi-sorulara-iliskin-iddialarla-ilgili-inceleme-talimati-verdi-1059426327.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS oturumuna ilişkin iddialarla ilgili inceleme talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS oturumuna ilişkin iddialarla ilgili inceleme talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili inceleme talimatı verdi. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T20:15+0300

2022-08-02T20:15+0300

2022-08-02T20:42+0300

türkiye

kpss

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104218/06/1042180653_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_30c892103782e37eea1c5c33440b84b3.jpg

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, daha önce bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur." denildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220802/osymden-kpss-aciklamasi-ortaya-atilan-iddialar-asilsiz-1059415962.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kpss, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan