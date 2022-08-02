Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS oturumuna ilişkin iddialarla ilgili inceleme talimatı verdi
20:15 02.08.2022 (güncellendi: 20:42 02.08.2022)
© AAYKS, ÖSYM, sınav
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili inceleme talimatı verdi.
2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, daha önce bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur." denildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur." denildi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 2, 2022
İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygıyla duyurulur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.
Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 2, 2022
Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz. https://t.co/zZDLbzcJHY