https://tr.sputniknews.com/20220802/erzurumda-43-buyuklugunde-deprem-1059394346.html
Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T04:02+0300
2022-08-02T04:02+0300
2022-08-02T04:18+0300
türkiye
deprem
erzurum
doğu anadolu fay hattı
doğu anadolu
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Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İlk bilgilere göre depremde can kaybı ya da yaralanan yok.Ekiplerin bölgede bir hasar olup olmadığı yönündeki incelemesi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220727/1059187566.html
türkiye
erzurum
doğu anadolu
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deprem, erzurum, doğu anadolu fay hattı, doğu anadolu
Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem
04:02 02.08.2022 (güncellendi: 04:18 02.08.2022) Abone ol
AFAD, Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İlk bilgilere göre depremde can kaybı ya da yaralanan yok.
Ekiplerin bölgede bir hasar olup olmadığı yönündeki incelemesi sürüyor.