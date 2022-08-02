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Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
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deprem
erzurum
doğu anadolu fay hattı
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Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İlk bilgilere göre depremde can kaybı ya da yaralanan yok.Ekiplerin bölgede bir hasar olup olmadığı yönündeki incelemesi sürüyor.
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deprem, erzurum, doğu anadolu fay hattı, doğu anadolu

Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem

04:02 02.08.2022 (güncellendi: 04:18 02.08.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© DHA
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AFAD, Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk bilgilere göre depremde can kaybı ya da yaralanan yok.
Ekiplerin bölgede bir hasar olup olmadığı yönündeki incelemesi sürüyor.
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