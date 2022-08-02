https://tr.sputniknews.com/20220802/erzurumda-43-buyuklugunde-deprem-1059394346.html

Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T04:02+0300

2022-08-02T04:02+0300

2022-08-02T04:18+0300

türkiye

deprem

erzurum

doğu anadolu fay hattı

doğu anadolu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_0:28:641:388_1920x0_80_0_0_6b6c7aaf1ef5fffb153fe304508ff2b5.jpg

Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İlk bilgilere göre depremde can kaybı ya da yaralanan yok.Ekiplerin bölgede bir hasar olup olmadığı yönündeki incelemesi sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220727/1059187566.html

türkiye

erzurum

doğu anadolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deprem, erzurum, doğu anadolu fay hattı, doğu anadolu