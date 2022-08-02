https://tr.sputniknews.com/20220802/fenerbahcenin-uefa-avrupa-ligi-play-off-turundaki-rakibi-belli-oldu-1059412064.html

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda FK Austria Wien ile karşılaşacak. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

uefa avrupa ligi

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Fenerbahçe ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu.Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşacak.Demir Grup Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö-F91 Diddeleng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

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fenerbahçe, uefa avrupa ligi