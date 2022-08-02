https://tr.sputniknews.com/20220802/fenerbahcenin-uefa-avrupa-ligi-play-off-turundaki-rakibi-belli-oldu-1059412064.html
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda FK Austria Wien ile karşılaşacak. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T14:17+0300
2022-08-02T14:17+0300
2022-08-02T14:45+0300
spor
fenerbahçe
uefa avrupa ligi
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Fenerbahçe ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu.Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşacak.Demir Grup Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö-F91 Diddeleng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
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fenerbahçe, uefa avrupa ligi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
14:17 02.08.2022 (güncellendi: 14:45 02.08.2022) Abone ol
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda FK Austria Wien ile karşılaşacak.
Fenerbahçe ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşacak.
Demir Grup Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö-F91 Diddeleng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.