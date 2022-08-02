https://tr.sputniknews.com/20220802/fethiyede-sokakta-sopalarla-kavga-eden-6-yabanci-uyruklu-sahis-sinirdisi-edildi--1059434098.html
Fethiye’de sokakta sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınırdışı edildi
Fethiye’de sokakta sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınırdışı edildi
Muğla’nın Fethiye ilçesinde sokakta sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınırdışı edilerek ülkelerine gönderildi. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T23:23+0300
2022-08-02T23:23+0300
2022-08-02T23:26+0300
muğla
yabancı uyruklu
sınırdışı
türkiye
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Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde meydana sokakta bir grup yabancı uyruklu şahıs telefon alışverişi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, grup sopalarla kavgaya tutuştu.Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kavganın ardından olay yerinen ayrılan kişilerin tespiti için, ekipler bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 6 şüpheli 'Kamu düzenini tehdit' suçundan Muğla Göç İdaresi Ula Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne yo'llandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.
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muğla, yabancı uyruklu, sınırdışı
Fethiye’de sokakta sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınırdışı edildi
23:23 02.08.2022 (güncellendi: 23:26 02.08.2022) Abone ol
Muğla’nın Fethiye ilçesinde sokakta sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınırdışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde meydana sokakta bir grup yabancı uyruklu şahıs telefon alışverişi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, grup sopalarla kavgaya tutuştu.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kavganın ardından olay yerinen ayrılan kişilerin tespiti için, ekipler bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Ekipler tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 6 şüpheli 'Kamu düzenini tehdit' suçundan Muğla Göç İdaresi Ula Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne yo'llandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.