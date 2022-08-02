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'Gibi'nin üçüncü sezon tarihi belli oldu
'Gibi'nin üçüncü sezon tarihi belli oldu
İlk iki sezonuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan 'Gibi'nin yeni sezonu 7 Ekim'de yayınlanacak. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T11:53+0300
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yaşam
dizi
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EXXEN'de yayınlanan sevilen dizi Gibi'nin üçüncü sezonunun yayın tarihi belli oldu.Yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in, senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yaptığı Gibi dizisi yeni sezon bölümleriyle 7 Ekim'de EXXEN'de olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220519/ersan-kuneri-gibi-polemigi-algoz-2-firin-ekmek-yemeliler-dedi-diyete-baslamalisin-yaniti-aldi-1056496652.html
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feyyaz yiğit, dizi, exxen

'Gibi'nin üçüncü sezon tarihi belli oldu

11:53 02.08.2022 (güncellendi: 11:59 02.08.2022)
© EXXENGibi, Feyyaz Yiğit
Gibi, Feyyaz Yiğit - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© EXXEN
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İlk iki sezonuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan 'Gibi'nin yeni sezonu 7 Ekim'de yayınlanacak.
EXXEN'de yayınlanan sevilen dizi Gibi'nin üçüncü sezonunun yayın tarihi belli oldu.
Yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in, senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yaptığı Gibi dizisi yeni sezon bölümleriyle 7 Ekim'de EXXEN'de olacak.
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