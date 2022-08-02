https://tr.sputniknews.com/20220802/gibinin-ucuncu-sezon-tarihi-belli-oldu-1059403045.html

'Gibi'nin üçüncü sezon tarihi belli oldu

'Gibi'nin üçüncü sezon tarihi belli oldu

İlk iki sezonuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan 'Gibi'nin yeni sezonu 7 Ekim'de yayınlanacak. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T11:53+0300

2022-08-02T11:53+0300

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feyyaz yiğit

yaşam

dizi

exxen

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EXXEN'de yayınlanan sevilen dizi Gibi'nin üçüncü sezonunun yayın tarihi belli oldu.Yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in, senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yaptığı Gibi dizisi yeni sezon bölümleriyle 7 Ekim'de EXXEN'de olacak.

https://tr.sputniknews.com/20220519/ersan-kuneri-gibi-polemigi-algoz-2-firin-ekmek-yemeliler-dedi-diyete-baslamalisin-yaniti-aldi-1056496652.html

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feyyaz yiğit, dizi, exxen