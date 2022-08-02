https://tr.sputniknews.com/20220802/gibinin-ucuncu-sezon-tarihi-belli-oldu-1059403045.html
'Gibi'nin üçüncü sezon tarihi belli oldu
'Gibi'nin üçüncü sezon tarihi belli oldu
İlk iki sezonuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan 'Gibi'nin yeni sezonu 7 Ekim'de yayınlanacak. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T11:53+0300
2022-08-02T11:53+0300
2022-08-02T11:59+0300
feyyaz yiğit
yaşam
dizi
exxen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059402563_0:181:2008:1311_1920x0_80_0_0_aca5ea573a1483ad49198f0b1b6730d6.jpg
EXXEN'de yayınlanan sevilen dizi Gibi'nin üçüncü sezonunun yayın tarihi belli oldu.Yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in, senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yaptığı Gibi dizisi yeni sezon bölümleriyle 7 Ekim'de EXXEN'de olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220519/ersan-kuneri-gibi-polemigi-algoz-2-firin-ekmek-yemeliler-dedi-diyete-baslamalisin-yaniti-aldi-1056496652.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059402563_105:0:1905:1350_1920x0_80_0_0_1bd4515a0919fbd025e48b7d08894b66.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
feyyaz yiğit, dizi, exxen
'Gibi'nin üçüncü sezon tarihi belli oldu
11:53 02.08.2022 (güncellendi: 11:59 02.08.2022) Abone ol
İlk iki sezonuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan 'Gibi'nin yeni sezonu 7 Ekim'de yayınlanacak.
EXXEN'de yayınlanan sevilen dizi Gibi'nin üçüncü sezonunun yayın tarihi belli oldu.
Yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in, senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yaptığı Gibi dizisi yeni sezon bölümleriyle 7 Ekim'de EXXEN'de olacak.