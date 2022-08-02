https://tr.sputniknews.com/20220802/hareket-halindeki-otobus-soforune-yumruk-atti--1059407912.html

Hareket halindeki otobüs şoförüne yumruk attı

Hareket halindeki otobüs şoförüne yumruk attı

Düzce'de bir kişi halk otobüsünün kalkış saatini otobüste beklemek isteyince şoförden olumsuz yanıt aldı. İkilinin otobüsün içinde tartışmaya başlamasının... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T13:39+0300

2022-08-02T13:39+0300

2022-08-02T13:39+0300

yaşam

düzce

otobüs

yumruk

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Düzce'de Boğaziçi beldesiyle Düzce şehir merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünde şoförlük yapan Tuncay Başaran, durak önüne park edip hareket saatini beklemeye başladı.Yolcu Ali Demir, kalkış saatini otobüste beklemek istediğini söyledi. Ancak Başaran, bunun yasak olduğunu belirtti.Otobüs hareket ettikten sonra Tuncay Başaran ve Ali Demir arasında tartışma çıktı. Ali Demir, Tuncay Başaran'a "terbiyesiz" derken, şoför, "Terbiyesiz sensin lan" diye cevap verdi.Ali Demir, "Sen kime lan diyorsun" diyerek şoföre seyir halinde yumruk attı. Diğer yolcuların araya girmesiyle Ali Demir kenara alındı, otobüs şoförü ise D-655 kara yolu üzerinde otobüsü durdurdu.Durumu polise bildiren Tuncay Başaran'ın şikayetiyle Çoban mevkisinde durdurulan otobüsün yolcuları başka otobüsle gidecekleri yere ulaştırıldı.Tuncay Başaran ve Ali Demir polis ekipleriyle ifadeleri için Yenikent Polis Merkezi'ne götürüldü. Ali Demir, polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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düzce, otobüs, yumruk