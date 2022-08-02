https://tr.sputniknews.com/20220802/hareket-halindeki-otobus-soforune-yumruk-atti--1059407912.html
Hareket halindeki otobüs şoförüne yumruk attı
Hareket halindeki otobüs şoförüne yumruk attı
Düzce'de bir kişi halk otobüsünün kalkış saatini otobüste beklemek isteyince şoförden olumsuz yanıt aldı. İkilinin otobüsün içinde tartışmaya başlamasının... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T13:39+0300
2022-08-02T13:39+0300
2022-08-02T13:39+0300
yaşam
düzce
otobüs
yumruk
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Düzce'de Boğaziçi beldesiyle Düzce şehir merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünde şoförlük yapan Tuncay Başaran, durak önüne park edip hareket saatini beklemeye başladı.Yolcu Ali Demir, kalkış saatini otobüste beklemek istediğini söyledi. Ancak Başaran, bunun yasak olduğunu belirtti.Otobüs hareket ettikten sonra Tuncay Başaran ve Ali Demir arasında tartışma çıktı. Ali Demir, Tuncay Başaran'a "terbiyesiz" derken, şoför, "Terbiyesiz sensin lan" diye cevap verdi.Ali Demir, "Sen kime lan diyorsun" diyerek şoföre seyir halinde yumruk attı. Diğer yolcuların araya girmesiyle Ali Demir kenara alındı, otobüs şoförü ise D-655 kara yolu üzerinde otobüsü durdurdu.Durumu polise bildiren Tuncay Başaran'ın şikayetiyle Çoban mevkisinde durdurulan otobüsün yolcuları başka otobüsle gidecekleri yere ulaştırıldı.Tuncay Başaran ve Ali Demir polis ekipleriyle ifadeleri için Yenikent Polis Merkezi'ne götürüldü. Ali Demir, polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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düzce, otobüs, yumruk
Hareket halindeki otobüs şoförüne yumruk attı
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Düzce'de bir kişi halk otobüsünün kalkış saatini otobüste beklemek isteyince şoförden olumsuz yanıt aldı. İkilinin otobüsün içinde tartışmaya başlamasının ardından yolcu, hareket halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı.
Düzce'de Boğaziçi beldesiyle Düzce şehir merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünde şoförlük yapan Tuncay Başaran, durak önüne park edip hareket saatini beklemeye başladı.
Yolcu Ali Demir, kalkış saatini otobüste beklemek istediğini söyledi. Ancak Başaran, bunun yasak olduğunu belirtti.
Otobüs hareket ettikten sonra Tuncay Başaran ve Ali Demir arasında tartışma çıktı. Ali Demir, Tuncay Başaran'a "terbiyesiz" derken, şoför, "Terbiyesiz sensin lan" diye cevap verdi.
Ali Demir, "Sen kime lan diyorsun" diyerek şoföre seyir halinde yumruk attı. Diğer yolcuların araya girmesiyle Ali Demir kenara alındı, otobüs şoförü ise D-655 kara yolu üzerinde otobüsü durdurdu.
Durumu polise bildiren Tuncay Başaran'ın şikayetiyle Çoban mevkisinde durdurulan otobüsün yolcuları başka otobüsle gidecekleri yere ulaştırıldı.
Tuncay Başaran ve Ali Demir polis ekipleriyle ifadeleri için Yenikent Polis Merkezi'ne götürüldü. Ali Demir, polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.