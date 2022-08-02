https://tr.sputniknews.com/20220802/hdpden-chpye-saglikta-siddete-karsi-ortak-teklif-cagrisi-1059434366.html

HDP’den CHP’ye sağlıkta şiddete karşı ortak teklif çağrısı

HDP’den CHP’ye sağlıkta şiddete karşı ortak teklif çağrısı

CHP’nin sağlıkta şiddete ilişkin Meclis’i ‘muhalefete danışmadan’ olağanüstü toplanmaya çağırmasını eleştiren HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç ‘muhalefetle... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T23:30+0300

2022-08-02T23:30+0300

2022-08-02T23:30+0300

politika

saruhan oluç

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

hdp

teklif

sağlıkta şiddet

tbmm

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CHP, 120 imzayla Konya Şehir Hastanesi’nde Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başındayken öldürülmesinin ardından sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması için Meclis’i olağanüstü toplanmaya çağırmıştı. Toplantıya AK Parti, MHP ve HDP katılmamış, yeter sayı oluşmadığından dolayı toplantı düzenlenememişti.HDP’li Oluç, CHP’nin sağlıkta artan sorunlara dair Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmasına neden olumlu yanıt vermediklerini anlattı.Diken'de yer alan habere göre, ‘Sağlık çalışanlarının özlük hakları ve karşılaştıkları şiddetin en önemli gündem konularından biri olduğunu’ söyleyen Oluç, şu ifadeleri kullandı: CHP’nin ‘muhalefette yer alan diğer partilerle görüşmeden tek başına karar aldığını’ söyleyerek tepki gösteren Oluç, ‘olması gerekenin genel görüşme değil kanun teklifi olduğunu’ kaydetti.‘Çoğulcu mu olacaksınız, çoğunlukçu mu?’Oluç, CHP’ye eleştirilerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20220726/chpnin-olaganustu-meclis-oturumu-cagrisini-reddeden-hdpden-saruhan-oluc-bizi-aramadilar-1059174314.html

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saruhan oluç, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hdp, teklif, sağlıkta şiddet, tbmm