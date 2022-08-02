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HDP’den CHP’ye sağlıkta şiddete karşı ortak teklif çağrısı
HDP’den CHP’ye sağlıkta şiddete karşı ortak teklif çağrısı
CHP’nin sağlıkta şiddete ilişkin Meclis’i ‘muhalefete danışmadan’ olağanüstü toplanmaya çağırmasını eleştiren HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç ‘muhalefetle... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T23:30+0300
2022-08-02T23:30+0300
politika
saruhan oluç
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
hdp
teklif
sağlıkta şiddet
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CHP, 120 imzayla Konya Şehir Hastanesi’nde Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başındayken öldürülmesinin ardından sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması için Meclis’i olağanüstü toplanmaya çağırmıştı. Toplantıya AK Parti, MHP ve HDP katılmamış, yeter sayı oluşmadığından dolayı toplantı düzenlenememişti.HDP’li Oluç, CHP’nin sağlıkta artan sorunlara dair Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmasına neden olumlu yanıt vermediklerini anlattı.Diken'de yer alan habere göre, ‘Sağlık çalışanlarının özlük hakları ve karşılaştıkları şiddetin en önemli gündem konularından biri olduğunu’ söyleyen Oluç, şu ifadeleri kullandı: CHP’nin ‘muhalefette yer alan diğer partilerle görüşmeden tek başına karar aldığını’ söyleyerek tepki gösteren Oluç, ‘olması gerekenin genel görüşme değil kanun teklifi olduğunu’ kaydetti.‘Çoğulcu mu olacaksınız, çoğunlukçu mu?’Oluç, CHP’ye eleştirilerini şöyle sürdürdü:
https://tr.sputniknews.com/20220726/chpnin-olaganustu-meclis-oturumu-cagrisini-reddeden-hdpden-saruhan-oluc-bizi-aramadilar-1059174314.html
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saruhan oluç, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hdp, teklif, sağlıkta şiddet, tbmm

HDP’den CHP’ye sağlıkta şiddete karşı ortak teklif çağrısı

23:30 02.08.2022
© AA / Bilal Gündoğdu Hakkı Saruhan Oluç
Hakkı Saruhan Oluç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA / Bilal Gündoğdu
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CHP’nin sağlıkta şiddete ilişkin Meclis’i ‘muhalefete danışmadan’ olağanüstü toplanmaya çağırmasını eleştiren HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç ‘muhalefetle müzakere edilmeden, sadece genel görüşmeyle bu sorunun çözülemeyeceğini’ savundu. Oluç, “Görüşme değil, gelin ortak bir teklif hazırlayalım” dedi.
CHP, 120 imzayla Konya Şehir Hastanesi’nde Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başındayken öldürülmesinin ardından sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması için Meclis’i olağanüstü toplanmaya çağırmıştı. Toplantıya AK Parti, MHP ve HDP katılmamış, yeter sayı oluşmadığından dolayı toplantı düzenlenememişti.
HDP’li Oluç, CHP’nin sağlıkta artan sorunlara dair Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmasına neden olumlu yanıt vermediklerini anlattı.
Diken'de yer alan habere göre, ‘Sağlık çalışanlarının özlük hakları ve karşılaştıkları şiddetin en önemli gündem konularından biri olduğunu’ söyleyen Oluç, şu ifadeleri kullandı:
“Ama çok iyi biliyoruz ki sağlık alanındaki bu sorunlar siyasi çekişmelere kurban edilemeyecek kadar ciddi meselelerdir. Eğer bu konu siyasi çekişmelere kurban edilecek olursa büyük bir sorumsuzluk yaşanmış olur. O nedenle, bu konuda uzlaşma şarttır. Bütün siyasi partilerin, yasanın çıkması için uzlaşması acil bir ihtiyaçtır.”
CHP’nin ‘muhalefette yer alan diğer partilerle görüşmeden tek başına karar aldığını’ söyleyerek tepki gösteren Oluç, ‘olması gerekenin genel görüşme değil kanun teklifi olduğunu’ kaydetti.

‘Çoğulcu mu olacaksınız, çoğunlukçu mu?’

Oluç, CHP’ye eleştirilerini şöyle sürdürdü:
“Bugünkü iktidarın çoğulcu değil, çoğunlukçu anlayışıyla yani ‘Benim yeterli sayım var’, Meclis’te ‘bana uyun anlayışı’yla mi yeni dönemi inşa etmek istiyorsunuz? Yani siyasi istişare, müzakere ve diyalog kurmadan mı yürüyeceksiniz. Çoğulcu mu olacaksınız? İktidar gibi çoğunlukçu mu olacaksınız. Bu yeni dönem açısından önemlidir. Derdimiz muhalefeti eleştirmek, polemik yapmak değil. Ama muhalefet de kendini zaman zaman sorgulasa iyi olur.”
CHP'nin olağanüstü Meclis oturumu çağrısını reddeden HDP'den Saruhan Oluç: Bizi aramadılar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
AKŞAM POSTASI
CHP'nin olağanüstü Meclis oturumu çağrısını reddeden HDP'den Saruhan Oluç: Bizi aramadılar
26 Temmuz, 23:20
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