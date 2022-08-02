https://tr.sputniknews.com/20220802/ibbnin-baslattigi-butce-senin-uygulamasi-kapsaminda-28-proje-gecer-not-aldi-1059393333.html
İBB'nin 'Bütçe senin' uygulaması kapsamında 28 proje geçer not aldı
İBB'nin 'Bütçe senin' uygulaması kapsamında 28 proje geçer not aldı
İstanbullulara İBB yönetiminde doğrudan söz hakkı tanıma amacıyla başlatılan “Bütçe Senin” uygulamasının sonuçları belli oldu. İBB'nin 2023 yılı yatırımlarında... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T02:30+0300
2022-08-02T02:30+0300
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ibb
türkiye
uygulama
proje
büyük istanbul otogarı
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İstanbullulara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başlattığı ve ilk kez geçen yıl hayata geçirilen “Bütçem İstanbul: Bütçe Senin, Karar Senin” uygulaması kapsamında bu sene 30 Mayıs–26 Haziran tarihleri arasında 670 proje başvurusu alındı.670 proje arasından teknik ve yasal açıdan uygulaması mümkün olan 77 proje İstanbulluların oylamasına sunuldu. 11-24 Temmuz tarihleri arasında https://butcesenin.istanbul adresi üzerinden oylamaya katılan 14.834 İstanbullu, 28 projeyi seçti. 2023 yılında yatırım bütçesine dahil edilmek üzere seçilen projeler İBB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, İstanbul Kent Konseyi ve İstanbul Planlama Ajansı koordinasyonunda yürütülecek. Toplu ulaşımdan, akıllı şehir uygulamalarına, Halk Ekmek’ten, sosyal tesislere kadar İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak 28 proje önerisi oylamadan geçer not aldı.Uygulanabilir 28 proje arasında ilk 5 sırada yer alan proje önerileri şunlar:‘Durakta yolcu var’Duraklara enerjisini gün ışığından alan bir buton yerleştirilecek. Butona basılınca “ Durakta Yolcu Var ” yazan tabela yanacak. Yolcu görünür olacak. Wifi sistemi ile bilgi durağa yaklaşan otobüse iletilecek.‘Otobüslerin dönüşümü’Proje kapsamında içten yanmalı motor ömrünü tamamlamış otobüslerin tahrik sistemlerinin elektrikli motora dönüştürülmesi önerildi. İstanbul’da özellikle yokuş aşağı otobüs hareketlerinde otobüsün potansiyel enerjisinin bataryada depolanması verimli ve sürdürülebilir bir otobüs konsepti oluşturulması hedeflendi‘Herkes şehir müfettiş olabilecek’“Sorun Var” mobil uygulaması ile isteyen herkes harita üzerinde bulunduğu yerdeki sorunu belediyeye iletebilecek.‘Gönüllü öğretmenler’Emekli öğretmenlerin çocuklara görüllü eğitim verdiği, kültür sanat faaliyetlerine ve kentsel hayata uyum çalışmalarına katılarak rol model oldukları proje.‘Halk ekmek otomatı’Halk Ekmek ürünlerinin otomatlardan satılmasını öneren proje.Geri kalan diğer 23 proje önerisinin detaylarına https://butcesenin.istanbul/oylama-sonuclari adresinden ulaşılabilir.
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ibb, uygulama, proje, büyük istanbul otogarı
İBB'nin 'Bütçe senin' uygulaması kapsamında 28 proje geçer not aldı
02:30 02.08.2022 (güncellendi: 02:37 02.08.2022) Abone ol
İstanbullulara İBB yönetiminde doğrudan söz hakkı tanıma amacıyla başlatılan “Bütçe Senin” uygulamasının sonuçları belli oldu. İBB'nin 2023 yılı yatırımlarında yer alacak projelerden vatandaşların önerdiği 670 projeye bakıldı. Yasal ve teknik uygulanabilirliğe bakılıp 77 proje oylamaya sunuldu. 28 proje önerisi, oylamadan geçer not aldı.
İstanbullulara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başlattığı ve ilk kez geçen yıl hayata geçirilen “Bütçem İstanbul: Bütçe Senin, Karar Senin” uygulaması kapsamında bu sene 30 Mayıs–26 Haziran tarihleri arasında 670 proje başvurusu alındı.
670 proje arasından teknik ve yasal açıdan uygulaması mümkün olan 77 proje İstanbulluların oylamasına sunuldu. 11-24 Temmuz tarihleri arasında https://butcesenin.istanbul adresi üzerinden oylamaya katılan 14.834 İstanbullu, 28 projeyi seçti. 2023 yılında yatırım bütçesine dahil edilmek üzere seçilen projeler İBB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, İstanbul Kent Konseyi ve İstanbul Planlama Ajansı koordinasyonunda yürütülecek.
Toplu ulaşımdan, akıllı şehir uygulamalarına, Halk Ekmek’ten, sosyal tesislere kadar İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak 28 proje önerisi oylamadan geçer not aldı.
Uygulanabilir 28 proje arasında ilk 5 sırada yer alan proje önerileri şunlar:
‘Durakta yolcu var’
Duraklara enerjisini gün ışığından alan bir buton yerleştirilecek. Butona basılınca “ Durakta Yolcu Var ” yazan tabela yanacak. Yolcu görünür olacak. Wifi sistemi ile bilgi durağa yaklaşan otobüse iletilecek.
‘Otobüslerin dönüşümü’
Proje kapsamında içten yanmalı motor ömrünü tamamlamış otobüslerin tahrik sistemlerinin elektrikli motora dönüştürülmesi önerildi. İstanbul’da özellikle yokuş aşağı otobüs hareketlerinde otobüsün potansiyel enerjisinin bataryada depolanması verimli ve sürdürülebilir bir otobüs konsepti oluşturulması hedeflendi
‘Herkes şehir müfettiş olabilecek’
“Sorun Var” mobil uygulaması ile isteyen herkes harita üzerinde bulunduğu yerdeki sorunu belediyeye iletebilecek.
‘Gönüllü öğretmenler’
Emekli öğretmenlerin çocuklara görüllü eğitim verdiği, kültür sanat faaliyetlerine ve kentsel hayata uyum çalışmalarına katılarak rol model oldukları proje.
‘Halk ekmek otomatı’
Halk Ekmek ürünlerinin otomatlardan satılmasını öneren proje.
Geri kalan diğer 23 proje önerisinin detaylarına https://butcesenin.istanbul/oylama-sonuclari adresinden ulaşılabilir.