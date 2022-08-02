Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220802/ibbnin-baslattigi-butce-senin-uygulamasi-kapsaminda-28-proje-gecer-not-aldi-1059393333.html
İBB'nin 'Bütçe senin' uygulaması kapsamında 28 proje geçer not aldı
İBB'nin 'Bütçe senin' uygulaması kapsamında 28 proje geçer not aldı
İstanbullulara İBB yönetiminde doğrudan söz hakkı tanıma amacıyla başlatılan “Bütçe Senin” uygulamasının sonuçları belli oldu. İBB'nin 2023 yılı yatırımlarında... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T02:30+0300
2022-08-02T02:37+0300
ibb
türkiye
uygulama
proje
büyük istanbul otogarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056770057_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4edd2c95e73ea5f3b1c7b66d9aae3e55.jpg
İstanbullulara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başlattığı ve ilk kez geçen yıl hayata geçirilen “Bütçem İstanbul: Bütçe Senin, Karar Senin” uygulaması kapsamında bu sene 30 Mayıs–26 Haziran tarihleri arasında 670 proje başvurusu alındı.670 proje arasından teknik ve yasal açıdan uygulaması mümkün olan 77 proje İstanbulluların oylamasına sunuldu. 11-24 Temmuz tarihleri arasında https://butcesenin.istanbul adresi üzerinden oylamaya katılan 14.834 İstanbullu, 28 projeyi seçti. 2023 yılında yatırım bütçesine dahil edilmek üzere seçilen projeler İBB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, İstanbul Kent Konseyi ve İstanbul Planlama Ajansı koordinasyonunda yürütülecek. Toplu ulaşımdan, akıllı şehir uygulamalarına, Halk Ekmek’ten, sosyal tesislere kadar İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak 28 proje önerisi oylamadan geçer not aldı.Uygulanabilir 28 proje arasında ilk 5 sırada yer alan proje önerileri şunlar:‘Durakta yolcu var’Duraklara enerjisini gün ışığından alan bir buton yerleştirilecek. Butona basılınca “ Durakta Yolcu Var ” yazan tabela yanacak. Yolcu görünür olacak. Wifi sistemi ile bilgi durağa yaklaşan otobüse iletilecek.‘Otobüslerin dönüşümü’Proje kapsamında içten yanmalı motor ömrünü tamamlamış otobüslerin tahrik sistemlerinin elektrikli motora dönüştürülmesi önerildi. İstanbul’da özellikle yokuş aşağı otobüs hareketlerinde otobüsün potansiyel enerjisinin bataryada depolanması verimli ve sürdürülebilir bir otobüs konsepti oluşturulması hedeflendi‘Herkes şehir müfettiş olabilecek’“Sorun Var” mobil uygulaması ile isteyen herkes harita üzerinde bulunduğu yerdeki sorunu belediyeye iletebilecek.‘Gönüllü öğretmenler’Emekli öğretmenlerin çocuklara görüllü eğitim verdiği, kültür sanat faaliyetlerine ve kentsel hayata uyum çalışmalarına katılarak rol model oldukları proje.‘Halk ekmek otomatı’Halk Ekmek ürünlerinin otomatlardan satılmasını öneren proje.Geri kalan diğer 23 proje önerisinin detaylarına https://butcesenin.istanbul/oylama-sonuclari adresinden ulaşılabilir.
https://tr.sputniknews.com/20210808/imamoglu-duyurdu-istanbulun-ilk-katilimci-butcesini-hazirliyoruz-1045192450.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056770057_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_b387dfe3d6da3792a8d2e8c9659155a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibb, uygulama, proje, büyük istanbul otogarı

İBB'nin 'Bütçe senin' uygulaması kapsamında 28 proje geçer not aldı

02:30 02.08.2022 (güncellendi: 02:37 02.08.2022)
© AAİstanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA
Abone olTelegram
İstanbullulara İBB yönetiminde doğrudan söz hakkı tanıma amacıyla başlatılan “Bütçe Senin” uygulamasının sonuçları belli oldu. İBB'nin 2023 yılı yatırımlarında yer alacak projelerden vatandaşların önerdiği 670 projeye bakıldı. Yasal ve teknik uygulanabilirliğe bakılıp 77 proje oylamaya sunuldu. 28 proje önerisi, oylamadan geçer not aldı.
İstanbullulara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başlattığı ve ilk kez geçen yıl hayata geçirilen “Bütçem İstanbul: Bütçe Senin, Karar Senin” uygulaması kapsamında bu sene 30 Mayıs–26 Haziran tarihleri arasında 670 proje başvurusu alındı.
670 proje arasından teknik ve yasal açıdan uygulaması mümkün olan 77 proje İstanbulluların oylamasına sunuldu. 11-24 Temmuz tarihleri arasında https://butcesenin.istanbul adresi üzerinden oylamaya katılan 14.834 İstanbullu, 28 projeyi seçti. 2023 yılında yatırım bütçesine dahil edilmek üzere seçilen projeler İBB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, İstanbul Kent Konseyi ve İstanbul Planlama Ajansı koordinasyonunda yürütülecek.
Toplu ulaşımdan, akıllı şehir uygulamalarına, Halk Ekmek’ten, sosyal tesislere kadar İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak 28 proje önerisi oylamadan geçer not aldı.
Uygulanabilir 28 proje arasında ilk 5 sırada yer alan proje önerileri şunlar:

‘Durakta yolcu var’

Duraklara enerjisini gün ışığından alan bir buton yerleştirilecek. Butona basılınca “ Durakta Yolcu Var ” yazan tabela yanacak. Yolcu görünür olacak. Wifi sistemi ile bilgi durağa yaklaşan otobüse iletilecek.

‘Otobüslerin dönüşümü’

Proje kapsamında içten yanmalı motor ömrünü tamamlamış otobüslerin tahrik sistemlerinin elektrikli motora dönüştürülmesi önerildi. İstanbul’da özellikle yokuş aşağı otobüs hareketlerinde otobüsün potansiyel enerjisinin bataryada depolanması verimli ve sürdürülebilir bir otobüs konsepti oluşturulması hedeflendi

‘Herkes şehir müfettiş olabilecek’

“Sorun Var” mobil uygulaması ile isteyen herkes harita üzerinde bulunduğu yerdeki sorunu belediyeye iletebilecek.

‘Gönüllü öğretmenler’

Emekli öğretmenlerin çocuklara görüllü eğitim verdiği, kültür sanat faaliyetlerine ve kentsel hayata uyum çalışmalarına katılarak rol model oldukları proje.

‘Halk ekmek otomatı’

Halk Ekmek ürünlerinin otomatlardan satılmasını öneren proje.
Geri kalan diğer 23 proje önerisinin detaylarına https://butcesenin.istanbul/oylama-sonuclari adresinden ulaşılabilir.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2021
DÜNYA
İmamoğlu duyurdu: İstanbul'un ilk katılımcı bütçesini hazırlıyoruz
8 Ağustos 2021, 11:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала