https://tr.sputniknews.com/20220802/icisleri-bakani-soylu-cemevlerine-saldiranlarin-orgut-baglantisi-var-1059404504.html

İçişleri Bakanı Soylu: Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var

İçişleri Bakanı Soylu: Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var, yakında açıklayacağız" dedi 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T12:26+0300

2022-08-02T12:26+0300

2022-08-02T13:07+0300

türkiye

süleyman soylu

cem evi

saldırı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya ve Mamak ilçelerinde 3 ayrı cemevine yönelik gerçekleştirilen saldırılarla ilgili yeni açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var, yakında açıklayacağız" dedi.3 kişi gözaltındaAnkara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ve Mamak ilçelerinde 3 ayrı cemevine yönelik gerçekleştirilen saldırılarla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısının 3'e yükseldiğini duyurmuştu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:"3 gün önce, eski Türkiye'nin bir alışkanlığı ile karşılaştık. Muharrem ayının 1'nci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyonla karşılaşmamıza rağmen; eski Türkiye'den farklı olarak bu planlı provokasyon faili meçhul kalmadı.Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon, milletimizin 'birlik duvarına' çarptı. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükumetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendisini ifade edebildiği Türkiye adımlarında; sadece son 2 yılda 1585 Cemevi ziyaret edildi. 8 bin 600 talebin 5 bin 600'ü karşılandı."

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süleyman soylu, cem evi, saldırı